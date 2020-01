(Görüntülü Haber) Hakan Çavuşoğlu: BM ses vermenin ötesinde eyleme geçmelidir

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,(DHA)-BAŞBAKAN Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, son günlerde Müslümanlara yapılan zulme karşı Birleşmiş Milletler’den (BM) cılız bir ses duymaya başladıklarını belirterek, “Ama bu cılız seslerin, bu zulmü yapanlar tarafından hiçbir şekilde dikkate alınmayacağını bilmemiz gerekiyor. Artık ses vermemizin ötesinde eyleme geçmemizin zamanıdır. BM Güvenlik Konseyi kuruluş amaçlarına uygun olarak bu problemi kökünden çözmek zorundadır. Aksi takdirde saygınlığını ve itibarını hiçbir zaman olmadığı şekilde daha fazla kaybetmeye devam edecektir” dedi. Bursa gezisini sürdüren Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Kurban Bayramı’nın ikinci gününde MÜSİAD Bursa Şubesi, Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜMSİAD) Bursa Şubesi ve Rumeli Dernekleri Federasyonu’nu (RUDEF) ziyaret etti. Buralarda açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, gündemdeki gelişmeleri değerlendirdi. BM’den son zamanlarda cılız bir ses duyulmaya başlandığını belirten Çavuşoğlu, şöyle devam etti: “Ama bu cılız seslerin, bu zulmü yapanlar tarafından hiçbir şekilde dikkate alınmayacağını bilmemiz gerekiyor. Artık ses vermemizin ötesinde eyleme geçmemizin zamanıdır. BM Güvenlik Konseyi kuruluş amaçlarına uygun olarak bu problemi kökünden çözmek zorundadır. Aksi takdirde saygınlığını ve itibarini hiçbir zaman olmadığı şekilde daha fazla kaybetmeye devam edecektir. Biz buradan yaşanan bu insanlık dramına karşı daha güçlü adım atmalıyız çağrısını yapıyoruz. Biz Türkiye olarak üzerimize düşeni yapacağız. Bu millet büyük bir millet. Bunu her gün farklı şekilde yansımasını görüyoruz. Baktığınız zaman 3.5 milyona yaklaşan Suriyeli muhacir göçmen kardeşimize ev sahipliği yapıyoruz. Diğer taraftan bize ulaşamayan Arakan, Filistin ve Afrika’daki o mazlum, aman dileyen kardeşlerimizin yanında olmaya çalışıyoruz. Bu bir insani diplomasisidr.” \' 150 MİLYARIN ÖTESİNDE BİR RAKAMA KAVUŞACAĞIZ\'\' Dün ihracatçılar birliğinin rakam açıkladığını ifade eden Çavuşoğlu, “Ağustos ayı ihracat rakamları geçtiğimiz yılın aynı ayına oranla yüzde 11.9 artış gösterdi. 11 milyar 239 milyon yükseldi. Sene sonuna kadar bu ivmeyi devam ettirirsek 150 milyarın ötesinde bir rakama kavuşacağız. Yeniden bir ivme yakalamış durumdayız. Motivasyon ve moralimizin bozulması için bir çok şeyin de yapılacağının farkındayız. Gene devreye uluslararası ekonomik kuruluşlar, bir takım not veren kuruluşlar girebilir. Onları da biliyoruz. Hangi amaca hareket ettiklerini de biliyoruz. Artık her şeye karşı hazırlıklıyız. Gerekeni yapacağız. Bizim milletimizden başka dayanacak gücümüz yok. Biz hakkın yanındayız. Kim bu memlekete fayda temin etmek istiyor onun koluna gireriz. Kim bu memlekete hainlik yapıyorsa onun da gözünü oyarız. Bunu yapmak durumundayız. Düşmanımızda bilecek ki kaderimiz güçlüdür. Dostumuzda bilecek ki şefkatimiz çok geniştir. Yürüdüğümüz, attığımız adımlardan eminiz. Bu ülkeyi hak ettikleri noktaya hep beraber getireceğiz” diye konuştu. Bayramlaşma programlarına Çavuşoğlu’nun yanı sıra AK Parti Bursa Milletvekilleri Bennur Karaburun, Zekeriye Birkan, Emine Yavuz Gözgeç, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman katıldı. RUDEF’teki bayramlaşmaya CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın da katıldı.