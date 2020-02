(Görüntülü Haber) Hakan Çavuşoğlu: 3,5 milyon Suriyeli, yaşamlarına kaldıkları yerden devam edecek

Enver Fatih TIKIR - Mehmet İNAN/BURSA, (DHA) - BAŞBAKAN Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Afrin\'nde yürütülen Zeyin Dalı Harekatıyla ilgili olarak \"Orayı temizleyerek, 3,5 milyon Suriyeli kardeşimize yaşamlarına kaldıkları yerden devam etme imkanı sağlayacağız\" dedi. Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Uludağ Üniversitesi\'nde hayırsever vatandaşlar tarafından finanse edilen Uludağ Üniversitesi Yeni Cami\'nin temel atma törenine katıldı. Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu burada yaptığı konuşmada camilerin İslam şehirlerinin alametifarikası olduğunu belirterek, \"Bugün burada gerçekten de çok önemli bir eserin temelinin atılması vesilesiyle bir araya geldik. İslam şehirlerinin alametifarikası camilerdir; temelini attığımız cami ise özellikle kamu kaynaklarının hiç kullanılmayacak olması ve tamamen Bursa\'nın kendi hayırseverlerinin fedakarlığı ile inşa edilecek olması Bursa\'mızın güzelliğini yansıtması açısından çok önemli bir özelliktir\" dedi. \'YAŞATMAK İÇİN ÇABA SARF ETTİKÇE KAZANACAĞIZ\' Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, \"Bakınız burada biz bir cami inşa etmeye çalışırken öbür tarafta 335 yıllık bir tarihe sahip Çalık Camisi\'nin kubbesine bir füze atılıyor ve ibadet etmekte olan iki insanımız, iki sivil vatandaş hayatını kaybediyor. 2015 yılında Sur\'da 500 yıllık Süleyman Paşa Kurşunlu Camisi hiçbir neden yokken yakılıyor. Yani birileri yakmak için yıkmak için öldürmek için şartlanmış ve birilerini de taşeron olarak kullanan bir güruh var ama emin olun ki haklı olan biziz. Biz yaşatmak için imar etmek için çaba sarf ettiğimiz müddetçe mutlaka kazanacağız. Son günlerde özellikle Afrin operasyonunda siviller üzerinden çok yoğun bir dezenformasyon faaliyetine girişildiğini görüyoruz. Sahada varlık gösteremeyen, kahramanlarımız karşında kuyruğunu kıstırıp kaçan itler bu defa siviller üzerinden Türk askerini itham etmeye çalışıyorlar. Buna kimse inanmaz. Çünkü bizim tarihimizde böyle bir şey yaşanmadı. Çünkü biz her zaman kucaklayan her zaman yaşatmaya çalışan bir medeniyetin mensuplarıyız. Ancak ne olursa olsun bundan sonraki süreçte ülkemize uzanan bu kirli elleri kırmak için biz ahdettik\" diye konuştu. \'BATILI ÜLKELER, SİZ NE YAPTINIZ?\' Zeytin Dalı Harekatı\'yla ilgili olarak Türkiye\'nin kendi meşru müdafaa hakkını kullandığına dikkat çeken Çavuşoğlu, Türkiye\'ye eleştirel yaklaşan Batı ülkelerine seslendi. Çavuşoğlu, şunları kaydetti: \"Kahramanlarımız çok güçlü bir mücadele gösteriyorlar. Her ne olursa olsun Türkiye kendi meşru müdafaa hakkını kullanıyor. Her şeyden önemlisi mazlum, mağdur, adeta soykırıma muhatap kalan, çocukları ellerinden alınan, kadınlarının kızlarının kaçırılarak ırzına geçilen oradaki sivil kardeşlerimizin bu zalimlerden kurtulması için büyük bir mücadele sarf ediyoruz. Türkiye sınırları içerisinde gönderilen füzelerle birçok sivil insanımızı kaybettik. Hastaneye bile düştü. 15 yaşındaki bir kız çocuğumuz uyurken yatak odasında şehadet şerbetini içti. Siz hangi sivilden bahsediyorsunuz. Batılı ülkeler size sesleniyoruz; 3,5 milyon Suriyeli kardeşimize biz bağrımızda bakıyoruz, besliyoruz. Siz ne yaptınız? Dikenli teller örerek, onların çocuklarına el koyarak, ziynet eşyalarına el koyarak, onları kabul ettiniz. Kabul ettiklerini sayısı da bir elin parmaklarını geçmiyor. Şimdi kalkıp bize haysiyet şeref tellalığı yapmak suretiyle bize parmak sallıyorsunuz. Böyle bir şey yok. Bu millet bunu kabul etmez\" dedi. Zeytin Dalı Harekatı\'na yönelik Fırat Kalkanı operasyonunu örnek veren Çavuşoğlu, \"Biz nasıl ki Fırat kalkanı operasyonunda orayı temizlediysek, 138 bin civarında o bölgenin insanı kalkıp yeniden memleketlerine gittiyse, şimdi de bunu gerçekleştireceğiz. 3,5 milyon Suriyeli kardeşimizi, orayı temizleyerek yeniden yaşamlarını kaldıkları yerden devam etmelerine imkan sağlayacağız.\"