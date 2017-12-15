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(Görüntülü Haber) Hakan Atilla, kendi adına tanıklık yapacak

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK, 14 Aralık (DHA)-New York'ta, ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımları delme, kara para aklama ve bankacılık sahteciliği suçlamaları ile tutuklu olarak yargılanan eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla davasında sürp

15 Aralık 2017 12:09

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK, 14 Aralık (DHA)-New York\'ta, ABD\'nin İran\'a uyguladığı yaptırımları delme, kara para aklama ve bankacılık sahteciliği suçlamaları ile tutuklu olarak yargılanan eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla davasında sürpriz bir gelişme yaşandı. FBI ve savcılık ile anlaşmaya giderek Atilla\'ya karşı tanıklık yapan Reza Zarrab, eski polis Hüseyin Korkmaz, Amerikalı yaptırım ve bankacılık uzmanlarının kendisine karşı tanıklık yaptığı davada, savunma ekibinin talep ettiği davanın düşürülmemesi ve Korkmaz\'ın ifadelerinin geçersiz sayılmaması durumunda, Atilla\'nın önümüzdeki hafta kendi adına tanıklık yapacağı belirtildi. Atilla\'nın hem kendisi hakkında iddianameyi hazırlayan savcılığın hem de savunma ekibinin sorularını yanıtlaması bekleniyor. Türkiye\'de yaşanan 17 Aralık soruşturması belgelerini ABD\'ye kaçtıktan sonra FBI ve savcılık yetkililerine teslim eden eski komiser yardımcısı Hüseyin Korkmaz, bugün yapılan çapraz sorgulamada savunma karşısında zorlandı. Korkmaz, belgeleri ele geçirmek için bir çok kez yasaları ihlal ettiğini itiraf etti. Korkmaz\'ın bazı belgeleri kendisine veren savcının kimliği açıklık kazanmadı.

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