(Görüntülü Haber) Hak-Par'dan Irak'taki referanduma destek

Canan ALTINTAŞ-Serdar SUNAR Canan ALTINTAŞ-Serdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA)- HAK ve Özgürlükler Partisi (Hak-Par) Genel Başkanı Refik Karakoç, 25 Eylül\'de Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi\'nde yapılacak bağımsızlık referandumuna destek vereceklerini söyledi. Karakoç, bunun ulusal bir konu olduğunu anlatırken, \"Herkesin sahip çıkması lazım. Biz Hak-Par olarak bu kararın arkasında, sonuna kadar duracağımızı ifade etmek istiyorum. Kürtler\'in bu hakkının karşısında bütün dünyanın saygı duyması gerekir, özellikle de bölge devletlerinin ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti\'nin. Türkiye\'nin neresinden bakarsanız bakın, Kürdistan\'ın bağımsız bir devlet olmasının da yararı var\" dedi. Hak-Par Genel Başkanı Refik Karakoç, partililerle birlikte Güneydoğu Gazeteciler Derneği\'nde, düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Toplantıya Genel Başkan Karakoç\'un yanı sıra partili katıldı. 25 Eylül\'de Irak\'taki bölgesel Kürt yönetiminde 25 Eylül\'de yapılacak bağımsızlık referandumuna destek vereceklerini açıklayan Karakoç, Türkçe, Kürtçe, Zazaca açıklama yaparak referanduma destek verdiklerini söyledi. Irak Kürtleri\'nin mücadelesinden ve taleplerinden vazgeçmediğini ifade eden Karakoç, şöyle dedi: \"Nihayet Kürdistan\'ın dört parçanın birisinde bağımsız devlet kurma fırsatı doğmuş ve bu fırsatın da Kürtler tarafından kaçırılmaması gerekir. Bu bakımdan Hak ve Özgürlükler Partisi, güneyde bu kararı alan siyasi parti, dini ve etnik azınlıkları. hepsini kutluyor, onlara başarı diliyorum. Hak-Par olarak bu kararın arkasında ilk günden beri durduk, çeşitli etkinliklerle bu kararın daha yüksek bir oranda evet oyu çıkması için çaba gösterdik. Bütün Kürdistan partileri, STK, hükümet kanadıyla görüştük, duyduğumuz heyecanı, duygularımızı onlara ifade ettik. Bunun, bir parti meselesi olmadığını anlattık. \'Bütün Kürtler dünyanın neresinde yaşıyorlarsa yaşasın. Bir ağızdan, hep birlikte bu karara sahip çıkmak, destek vermek gerekir\' dedik. Olumsuz tavır sergileyen partileri ziyaret etmek istedik. Onlara mesaj verdik ve dedik ki bu ulusal bir meseledir, herkesin sahip çıkması lazım. Eğer partiler arasında bir mesele varsa, bu sorunun önüne asla geçmemesi lazım.\" Hak- Par olarak yurt içi ve dışında, özellikle Avrupa\'da bu amaç için düzenlenen bütün faaliyet ve etkinliklere katıldıklarını anlatan Karakoç, seçim gününe kadar da katılmaya devam edeceklerini ifade etti. Seçimlere katılmak üzere bir heyet görevlendirdiklerini, heyetin destek ve gözlemcilik yapacaklarını kaydeden Karakoç, şu iddialarda bulundu: \"Kürtler\'in bu hakkının karşısında bütün dünyanın saygı duyması gerekir. 20-25 milyon Kürt, Türkiye\'de yaşıyor. Devletin bunların hassasiyetlerini göz önüne alması lazım. Devletin en büyük ticari alanı şu anda Güney Kürdistan\'dır. Türkiye cumhuriyetinin enerji harcamaları bütçesinin yüzde 65\'ini teşkil ediyor; 65 milyar dolar. Türkiye doğalgaz ve petrol ihtiyaçlarını Güney Kürdistan\'dan (Irak\'ın kuzey bölgesini kast ediyor) karşılarsa çok daha ucuz maliyetle bunları karşılama şansına sahiptir. Güney Kürdistan\'da Türkiye\'den inşaat firmaları vardır. On binlerce orada çalışan, Türkiye\'den giden Kürtler vardır. Siyasi, ekonomik, sosyal, kültürel ne taraftan bakarsanız bakın Türkiye Cumhuriyeti\'nin bağımsız Irak, federal ya da Kürt bağımsız devletini tanıması her yönüyle yararınadır. Referandumdan sonra bağımsız devlet ilan edildiği zaman ilk defa onun tanımasında Türkiye için büyük yarar vardır.\"