(Görüntülü Haber) Hafriyat kamyonunun devirdiği direk otomobilin üzerine düştü

Özgür EREN-Akın ÇELİKTAŞ/ İSTANBUL, (DHA) KAĞITHANE\'de hafriyat kamyonunun kasası elektrik tellerine takıldı. Tellerin bağlı olduğu beton direk yoldan geçen bir otomobilin üzerine devrildi. Kazada ölen yada yaralanan olmadı. Kaza Kağıthane Nurtepe Çeşme Sokak\'ta saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Damperi açık bir şekilde ilerlediği belirtilen hafriyat kamyonu elektrik tellerine takıldı. Sürücünün farketmemesi üzerine tellerin bağlı olduğu direk, kadın sürücünün kullandığı otomobilin üzerine devrildi. Kazayı görenler durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Kazada şans eseri ölen yada yaralanan olmazken otomobilde maddi hasar meydana geldi. Otomobilin kadın sürücüsü olay yerinde şok geçirerek gözyaşlarına hakim olmadı. Çevredeki vatandaşlar kadın sürücüyü sakinleştirdi. Görgü tanığı Fatih Koçak, \"Hafriyat kamyonu ters istikametten damperi açık halde bu yöne doğru geliyordu. Burada kapatmaya başlayınca kablolara çarptı. Kablolara çarpınca önce direk sallandı sonra seyir halindeki otomobilin üstüne devrildi\' diye konuştu.