T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Hafif ticari aracın yayaya çarptığı kaza, güvenlik kamerasında

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA) - ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi'nde hafif ticari aracın çarptığı 57 yaşındaki Zahide Ak, ağır yaralandı

18 Ekim 2017 23:35

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA) - ZONGULDAK\'ın Ereğli İlçesi\'nde hafif ticari aracın çarptığı 57 yaşındaki Zahide Ak, ağır yaralandı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Ereğli-Devrek karayolu Muammer Aksoy Caddesi\'nde meydana geldi. Zafer K. yönetimindeki 81 DK 950 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Zahide Ak\'a çarptı. Kazada ağır yaralanan Ak, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansa Ereğli Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Gözaltına alınan sürücü Zafer K., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Sinan KABATEPEEREĞLİ Zonguldak DHAZONGULDAK EreğliZahide AkKazaKaza EreğliDevrekMuammer Aksoy CaddesiZaferDKAkKazadaEreğli Devlet Hastanesi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24