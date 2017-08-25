(Görüntülü Haber) Hafif ticari araç devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS\'ın Hafik ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.



Kaza, öğlenden sonra Sivas-Erzincan karayolu üzerinde Hafik ilçesine bağlı Yarhisar köyü yakınlarında meydana geldi. Erzincan\'dan Sivas\'a gitmekte olan 27 yaşındaki Nedim Öner yönetimindeki 64 LL 774 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Sürücü Nedim Öner yaralı olarak kaldırıldığı Hafik Esma Kocacık Devlet Hastanesi\'nde yaşamını yitirdi. Sürücünün yengesi 21 yaşındaki Mihriban Öner, kardeşi 16 yaşındaki İnancan ve yeğeni 2 yaşındaki Emirhan Öner ise yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Hafik ve Zara ilçeleriyle, kent merkezindeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.