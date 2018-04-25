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(Görüntülü Haber) Hadise'nin işlettiği beach club yıkıldı

Nilüfer DEMİR / BODRUM (Muğla), (DHA) ÜNLÜ şarkıcı Hadise ile ablası Hülya Açıkgöz'ün, Muğla'nın Bodrum ilçesindeki yaklaşık 2 yıldır işlettiği beach club, Bodrum Belediyesi ekipleri tarafından kamusal alanı işgal ettiği gerekçesiyle yıkıldı

25 Nisan 2018 21:52

Nilüfer DEMİR / BODRUM (Muğla), (DHA) ÜNLÜ şarkıcı Hadise ile ablası Hülya Açıkgöz\'ün, Muğla\'nın Bodrum ilçesindeki yaklaşık 2 yıldır işlettiği beach club, Bodrum Belediyesi ekipleri tarafından kamusal alanı işgal ettiği gerekçesiyle yıkıldı. Bodrum Belediye Encümeni 25 gün önce, şarkıcı Hadise ve ablası Hülya Açıkgöz\'ün işlemesini yaptığı Bodrum\'un Yalıkavak Mahallesi\'ndeki Tilkicik Koyu\'nda bulunan \'La Plaj\' isimli beach club\'a, kamusal alanı işgal ettiği için yıkım kararı verdi. Ruhsatsız olduğu ileri sürülen beach club, içinin boşaltılmasından sonra geçen pazartesi günü dozer ve kepçelerle yıkıldı. Belediye ekipleri, yıkımı sadece kamusal alana taşan kısımda yaptı. Hadise\'nin ablası Hülya Açıkgöz, Yalıkavak Mahallesi\'nin Tilkicik Koyu\'nda 2 yıl önce kiralayarak işletmesini yaptığı beach club ile ilgili aralarında alacak anlaşmazlığı olduğu ileri sürülen mal sahibi S.A. (Sabahattin Akdeniz) ile mahkemelik olmuştu.

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