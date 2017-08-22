T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Hadise yürek hoplattı, izleyenler cep telefonuna sarıldı

Ergün TOS/FETHİYE (Muğla), (DHA) - MUĞLA'nın Fethiye İlçesi'nde konser veren Hadise dantelli, transparan elbisesi ve dans şovuyla yürek hoplattı

22 Ağustos 2017 14:48

Ergün TOS/FETHİYE (Muğla), (DHA) - MUĞLA\'nın Fethiye İlçesi\'nde konser veren Hadise dantelli, transparan elbisesi ve dans şovuyla yürek hoplattı. Cep telefonuna sarılan izleyiciler, konser boyunca kayıttan çıkmadı. Ölüdeniz Mahallesi\'ndeki Belceğiz Plajı\'nda düzenlenen Babadağ Teleferik Projesi\'nin temel atma töreninde ilk olarak Kolpa grubu sahneye çıktı. Grubun solisti Barış Yurtçu, hareketli şarkılarla plajı dolduranları coşturdu. Kolpa\'nın ardından alkış ve tezahüratlar eşliğinde Hadise sahnede göründü. Dantelli, transparan elbisesiyle yürek hoplatan Hadise, dans şovlarıyla izleyenleri keyiflendirdi. Plajı dolduran yaklaşık 5 bin seyirci, konser boyunca cep telefonlarını sahneye doğrultarak biran olsun kayıttan çıkmadı. Hadise, şarkıları ve sahne performansıyla, izleyenlerden yoğun alkış aldı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ergün TOSFETHİYE Muğla DHAMUĞLA FethiyeHadiseCepMahallesi Belceğiz PlajıBabadağ Teleferik ProjesiKolpaGrubunBarış YurtçuDantelliPlajı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Sokağa sorduk; en son ne zaman sarıldınız, kime sarılmak isterdiniz,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

Uluslararası Döner Federasyonu Başkanı: Bakteri üreten ürünleri çamaşır suyuyla yıkayıp...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24