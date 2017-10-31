(Görüntülü Haber) Habur'un karşısındaki İbrahim Halil Sınır Kapısı, merkezi yönetime devredildi (3)

Mehmet Selim YALÇIN- Halil COŞKUN/SİLOPİ (Şırnak), (DHA)- ŞIRNAK\'ın Silopi İlçesi yakınlarında bulunan Habur Sınır Kapısı\'nın karşısındaki İbrahim Halil Sınır Kapısı\'nın bugün sabah saatlerinde itibaren, Kürt Bölgesel Yönetimi\'nden merkezi Bağdat yönetimine devredildiği belirtildi. Sınır kapısının devredilmesi nedeniyle düzenlenen devir törenine, 2\'nci Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel ve Irak Genelkurmay Başkanı Osman Al Ganimi katıldı. TSK\'nın askeri tatbikatına katılan Iraklı askerlerin de sabah saatlerinde ülkelerine geçtikleri öğrenildi. Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin 18 Eylül\'de Habur Sınır Kapısı yakınlarında başlattığı ve sonradan 33 Irak askerinin de katıldığı askeri tatbikata katılan askerler sabah saatlerinde ellerinde Türk ve Irak bayrakları ile konvoy halinde zırhlı araçlar ile Habur Sınır Kapısı Gümrük Sahası\'na girdiler. Askeri hareketliliğin, Habur\'un karşısında bulunan ve 1991 yılından beri Kürt Bölgesel Yönetimi\'ne bağlı peşmergelerin denetimindeki İbrahim Halil Sınır Kapısı\'nın merkezi yönetime devredilmesinden kaynaklandığı ortaya çıktı. Gümrük sahasında yapılan devir törenine, 2\'nci Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel ve Irak Genelkurmay Başkanı Osman Al Ganimi katılırken, TSK\'nın askeri tatbikatına katılan Irak askerlerinin sabah saatlerinde sınırın Irak tarafına geçtikleri belirtildi. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi\'nin 25 Eylül\'de yaptığı bağımsızlık referandumundan sonra merkezi Bağdat yönetimi sınır kapılarının devrini istemişti. 16 Ekim\'de Irak ordusu ve Haşdi Şabi güçlerinin tartışmalı bölgelere yönelik başlattığı operasyondan sonra yaşanan çatışmalar nedeniyle ABD öncülüğünde Bağdat ve Erbil yönetimi Musul\'da görüşmelere başlamıştı. Görüşmeler nedeniyle taraflar arasında ateşkes ilan edilirken, yapılan anlaşmalara göre sınır kapıları ve sınırlar konusunda bazı konularda anlaşma sağlanmıştı. Anlaşmaya göre, sınır kapılarında peşmerge, Irak askerleri ve ABD askerleri bulunacak ve sınır kapıları ortak güçler ile kontrol edilecekti.