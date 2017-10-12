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(Görüntülü Haber) Habur’daki tatbikatta temsili düşman mevzileri böyle ele geçirildi

Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ(Şırnak), (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Şırnak'ın Silopi İlçesi ile Habur Sınır Kapısı yakınlarındaki TIR Parkı karşısında başlattığı tatbikatın 25'inci gününde birlikler, temsili düşman mevzisine pusu atarak, etkisiz

12 Ekim 2017 19:12

Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ(Şırnak), (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) Şırnak\'ın Silopi İlçesi ile Habur Sınır Kapısı yakınlarındaki TIR Parkı karşısında başlattığı tatbikatın 25\'inci gününde birlikler, temsili düşman mevzisine pusu atarak, etkisiz hale getirdi. 

Habur Sınır Kapısı yakınlarındaki TIR Parkı karşısında 18 Eylül\'de başlayan tatbikat 25’inci gününe girdi. Irak Özel Kuvvetleri\'ne bağlı küçük bir birliğin de katıldığı tatbikatta askerler bugün, temsili düşman mevzisine yönelik operasyon yaptı. 2 koldan tek sıra halinde ulaşan askerler, sessizce mevziye yaklaştı. Mevzilerden askerlere tatbikat mermileri ile atış yapılmasıyla birlikte Irak ve Türk askerleri düşman mevzisine doğru koşmaya başladı. Mevzideki askerlerin etkisiz hale getirilip rehin alınmasına zırhlı muharebe araçları (ZMA) ve tanklar da destek verdi. Yaya intikal eden askerler, dönüş yolunu ZMA’lara binerek gerçekleştirdi. Tankların manevrası ile birlikte bugünkü tatbikat tamamlanmış oldu.

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