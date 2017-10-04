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(Görüntülü Haber) Habur'daki tatbikatta piyade birlikleri ile temsili çıkarma

Mehmet Selim YALÇIN/ SİLOPİ, (Şırnak), (DHA)- ŞIRNAK'ın Silopi İlçesi ile Habur Sınır Kapısı arasında kalan TIR parkı karşısında 17'nci gününe giren tatbikat kapsamında piyade birlikleri, temsili çıkarma yaptı

04 Ekim 2017 19:20

Mehmet Selim YALÇIN/ SİLOPİ, (Şırnak), (DHA)- ŞIRNAK\'ın Silopi İlçesi ile Habur Sınır Kapısı arasında kalan TIR parkı karşısında 17\'nci gününe giren tatbikat kapsamında piyade birlikleri, temsili çıkarma yaptı. Bugünkü tatbikatı 7\'nci Kolordu Komutanı Tümgeneral Sinan Yayla sevk ve idare etti. Türk Silahlı Kuvvetleri\'nce Habur Sınır Kapısı yakınlarındaki TIR parkı karşısında yapılan tatbikat, 17’nci gününe girdi. 7\'nci Kolordu Komutanı Tümgeneral Sinan Yayla’nın sevk ve idaresinde gerçekleştirilen, Irak Özel Kuvvetlerine bağlı askerlerin de katıldığı tatbikatta bugün, piyade birlikleri zırhlı muharebe araçları (ZMA) ile temsili çıkarma gerçekleştirdi. Geniş araziye dağılan piyade birliklerine zırhlı araçlar da destek verdi. Eğitimlerini tamamlayan piyade birlikleri ve hızlı manevra yapan zırhlı araçlar, daha sonra askeri birliğe başarılı bir şekilde geri çekildi.

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