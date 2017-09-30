(Görüntülü Haber) Habur’daki tatbikatta mayın temizleme ve ilk yardım eğitimi

Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ(Şırnak), (DHA)- ŞIRNAK\'ın Silopi İlçesi ile Habur Sınır Kapısı arasındaki TIR Parkı karşısında 13\'üncü gününde devam eden tatbikatta askerlere hava saldırısından korunma ve mayın temizle eğitimi verildi. Yaralı askere ilk yardımın yapıldığı tatbikatın devam ettiği Habur’da araç giriş- çıkışlarında sorun bulunmadığı belirtildi.



Türk Silahlı Kuvvetlerince Habur Sınır Kapısı yakınlarındaki TIR parkı karşısında yapılan tatbikat 13’üncü gününe girdi. Irak özel kuvvetlerininden bir grubun da dahil olduğu tatbikatta bugün askerlere hava saldırısı, mayın temizleme ve ilk yardım eğitimi verildi. Zırhlı personel taşıyıcılarla tatbikat alanına ortak çıkan askerler hava saldırısından korunma yöntemleri ile kara mayınlarını temizlemeyi canlandırdı. Daha sonra belirli noktalara sevk edilen zırhlı personel taşıyıcılar manevra eğitimi yaptı. Zırhlı araçların manevra yaptığı sırada zırhlı sıhhiye aracı temsili olarak yaralanan askere müdahalede bulundu. İlk yardımı yerinde yapılan yaralı asker diğer askerlerce sedye üzerinde zırhlı araca bindirildi. Zırhlı sıhhiye aracının yaralıyı kurtarmasının ardından paletli tanklar operasyona dahil edildi. Belirlenen noktaların temizlenmesi ardından tatbikat tamamlandı.



HABUR’DA GİRİŞ-ÇIKIŞLAR NORMAL SEYRİNDE



Türkiye’nin Kuzey Irak sınırına açılan Habur Sınır Kapısı’nda giriş ve çıkışlar normal trafiğinde devam ediyor. Irak Bölgesel Kürt Yönetimi\'nin gerçekleştirdiği referandum sonrasında Türkiye’nin yaptırım kararı içine aldığı Habur Snırı Kapısı\'nda işleyiş devam ediyor. Kamyon ve akaryakıt tankerlerinin sınır kapısından geçişlerinde bir sorun bulunmadığı belirtildi.