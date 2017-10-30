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(Görüntülü Haber) Habur'da toz bulutu altında tatbikat

Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ(Şırnak), (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Şırnak'ın Silopi İlçesi ile Habur Sınır Kapısı arasındaki TIR parkı karşısında başlattığı tatbikatın 43’üncü gününde, Suriye üzerinden gelen toz bulutu bölgede etkili oldu

30 Ekim 2017 19:31

Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ(Şırnak), (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) Şırnak\'ın Silopi İlçesi ile Habur Sınır Kapısı arasındaki TIR parkı karşısında başlattığı tatbikatın 43’üncü gününde, Suriye üzerinden gelen toz bulutu bölgede etkili oldu. Tatbikata katılan ve manevra yapan tanklara, yakıt ikmali yapıldı.

Silopi\'de, 18 Eylül günü TIR parkı karşısında başlatılan tatbikat, 43’üncü gününde devam etti. Tatbikatın yapıldığı alan, Suriye üzerinden gelen toz bulutunun altında kaldı. Türkiye’nin Irak-Suriye sınır hattında etkili toz bulutu nedeniyle görüş uzaklığı yaklaşık 400 metre düştü. Toz bulutuna rağmen tatbikat alanında tanklar ve zırhlı araçlar, manevra yaptı. Askerlere tank konusunda eğitim verilirken, alandaki tanklara da tankerlerden yakıt ikmali yapıldı.  

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