(Görüntülü Haber) Güz dönemi domates fideleri toprakla buluşuyor

Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA, (DHA) - ANTALYA\'nın Kumluca İlçesi\'nde, seralarda güz dönemi domates ekimi başladı. Türkiye\'nin sebze ambarı Antalya\'da seralarda güz dönemi domates ekimine başlandı. Kumluca\'daki 10 üretim tesisinde yetiştirilen fideler, üreticilere dağıtıldı. Üreticiler fideleri toprakla buluşturuyor. Ekim çalışmaları eylül ayının ortalarına kadar devam edecek. Güz dönemi hasadı ise 15 Kasım\'da başlayacak. Bu dönemde yapılan hasat, mart dönemine kadar Türkiye\'nin ihtiyacını karşılayacak. HASAT 80 GÜN SONRA Serada dikim yapan üretici Ali Uluöz, dün itibarıyla başladıkları domates ekimini 80 gün sonra hasat etmeye başlayacaklarını söyledi. Eşi Aynur Uluöz ise \"Yaklaşık 2 ay sonra hasat başlar. Domates sürekli ilgi istiyor. Çocuk gibi ilgileniyoruz. Hatta çocuklarımızla o kadar ilgilenmiyoruz. Ciddi emek veriyoruz. İnşallah emeğimizin karşılığını alırız\" dedi. 15 EYLÜL\'E KADAR DİKİM YAPILACAK Kumluca Ziraat Odası Başkanı Süleyman Kayhan da üreticileri ziyaret etti. İlçede güz dönemi domates ekiminin başladığına değinen Başkan Kayhan, \"Dikim işleri 15 gün sürer. Kasım ayının 15 veya 20\'sinde domates kızarır, o zaman hasadına başlarız. Domates seralarda güneşi iyi aldığı için, renkli ve hoş kokulu oluyor. Ayrıca raf ömrü de uzun oluyor. Çiftçilerimize, tadı ve aroması iyi olan çeşitleri tavsiye ediyoruz\" diye konuştu. BÜTÜN TÜRKİYE\'YE FİDE Özkan Fide Tesisleri sahibi Nihat Özkan, Kumluca\'da yeni sezon için ilk dikimi yaptıklarını kaydetti. Edirne\'den Iğdır\'a kadar bütün Türkiye\'ye fide verdiklerini anlatan Özkan, \"Demre, Kınık, Fethiye ve Antalya\'ya kadar tüm sahil şeridinde güzlük ekim yapılıyor. Yıllık yaklaşık 30 milyon fide üretiriz. 10 milyonu aşılı. Geri kalanı aşısız, düz fide. Domatesin yanı sıra biber, patlıcan, salatalık, kabak, marul gibi sebze fidelerini de yetiştiriyoruz\" dedi.