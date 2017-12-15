(Görüntülü Haber) Gürsel Tekin'den Silivri'de "tarım arazisi" tepkisi

Enver ALAS - Cansel KİRAZ / İSTANBUL, (DHA) - CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, geçtiğimiz Nisan ayında İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden KİPTAŞ tarafından satın alınan 173 bin metrekarelik tarım arazisine konut yapılması için imar planının artırıldığını belirterek tepki gösterdi. Gürsel Tekin, Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar ve CHP Silivri İlçe Başkanı Suna Göçengil ile birlikte Piri Mehmet Paşa mahallesindeki söz konusu arazide basın açıklaması yaptı. Tekin, arazinin KİPTAŞ\'a geçtikten sonra 2 kat olan imar planının ilk önce 12\'ye çıkarıldığını ancak gelen tepkiler ve yapılan itirazlar üzerine 8 kat olarak açıklandığını ve bunu da kabul etmeyeceklerini söyledi. Tekin, \"Biz Silivri\'de tarım alanlarının imara açılmasına karşıyız. İmar planı 12\'de 8\'de 6 kat da olsa da karşıyız\" dedi. \"HİÇ OLMAZSA BURALARA \'İHANET\' ETMEYELİM\" Gürsel Tekin, \"15 yıl öncesi İstanbul\'un merkezlerinde bile tarım alanları vardı, şehirlerin ortasındaki tarım alanlarını bitirdiler ve her yer betonlaştı. Şimdi ise şehrin çeperlerinde olan Silivri, Şile gibi yerleri ne yazık ki betona açmak istiyorlar. Bu konuda hükümetin bütün yetkililerine çağrıda bulunuyorum. Bugüne kadar yeterince ihanet edildi hiç olmazsa buralara \'ihanet\' etmeyelim\" şeklinde konuştu. \"BIRAKIN BURASI TARIM ALANLARI OLARAK KALSIN\" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın İstanbul ile ilgili \"ihanet ettik\" sözlerini hatırlatan Gürsel Tekin, şunları söyledi: \"Dikey yapılaşmaya karşı çıkılırken şimdi bir baktık Silivri\'de tarım alanının içinde 12 katlı yapılaşmanın planlarının yapıldığını gördük. Kamuoyunun desteğiyle ve arkadaşlarımızın itirazlarıyla bu kez de lütufmuş gibi 8\'e indirdiler. Bunu kabul etmek mümkün değil. CHP olarak tek talebimiz bırakın burası tarım alanları olarak kalsın. Hiç olmazsa insanlarımızın gıda ihtiyacını karşılaması için olarak buralar tarım olarak kalsın. Buranın imar planını derhal iptal etmeleri gerekiyor. Bu imar planını devletin kurumu yapıyor. Yani Devletin bir kurumu böyle sorumsuzca davranırsa o zaman beton lobisinin önüne geçmesi mümkün değil.\" SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKANI IŞIKLAR\'IN TEPKİSİ Özcan Işıklar da yaptığı açıklamada, arazinin yaklaşık 50 bin metrekarelik alanında düşük yoğunluklu konut alanı olduğunu geri kalanının ise tarım alanı olduğunu vurguladı. Arazinin durumuyla ilgili olarak önceki sahibinin kendilerine gelerek buranın imar durumuyla ilgili bilgi istediğini belirten Işıklar, 2 kat olan imar planının değiştirilmesinin mümkün olamayacağını kendisine söylediklerini aktardı. \"9 YILDIR BELEDİYE BAŞKANIYIM 9 KATLI BİNA YAPTIRMADIM\" Silivri\'de \'kent çevresi tarımı\' yaptıklarını kaydeden Başkan Işıklar, Türkiye\'de ilk kez belediye olarak tarım koleji açtıklarını, Silivri\'deki tarım alanlarını korumak içinde de projeler ürettiklerini söyledi. Işıklar, \"Ancak burada çok kötü bir imar kararı var. Bu kötü örnek, domino etkisi yapacak ve buranın tamamını kaybedeceğiz. Biz, Silivri\'nin bir tarım şehri olması için kanun teklifi verdik, Silivri\'nin organize tarım bölgesi olması için çalışıyoruz. Dokuz yıldır Silivri Belediye Başkanıyım, 9 katlı bina yaptırmadım. Biz buraya bunları yaptırtmıyoruz ama böyle bir projenin açıklanması da hiç yakışmıyor\" dedi. \"VAZGEÇİLMEZSE HUKUKİ HAKKIMIZI KULLANARAK DAVA AÇACAĞIZ\" İmar artışı kararına gerekli itirazların yapıldığını kaydeden Başkan Işıklar, \"Bugün yaklaşık 7 bin imza toplayıp meclise (İBB) götürdük. İtiraz dilekçemizi verdik, askı süresinde itirazımızı yaptık. Ama öğrendiğimiz kadarıyla bu kez 8\'inci kata düşürüleceği bilgisini aldık. İçeriğini bugün meclise geldiğinde öğrenmiş olacağız. Biz buna da itiraz edeceğiz. Bizim 8 kat, 6 kat, 4 kat gibi bir düşüncemiz yok. Böyle bir pazarlığa gerek de yok. Burada biz konut yapılmasına, betonla demirle burada bu arazinin kaybedilmesine karşıyız. Mecliste eğer düşündüğümüz gibi buradan vazgeçilmezse Silivri Belediyesi olarak hukuki hakkımızı kullanarak dava açacağız\" şeklinde konuştu. İBB AÇIKLAMA YAPMIŞTI Öte yandan önceki sahipleri tarafından buğday ve ayçiçeği gibi tarım ürünleri yetiştirilen alan üzerinde bugün hiçbir yapı bulunmazken, arazinin KİPTAŞ\'a ait olduğunu gösteren bir tabela bulunuyor. Söz konusu arazinin imar durumuyla ilgili İBB tarafından geçen hafta bir açıklama yapılmış ve projenin 6-8 kat olması planlanmakta olup nihai durumun proje sürecinde değerlendirileceği açıklanmıştı.