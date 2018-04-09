(Görüntülü Haber) Gürsel Tekin: CHP, İstanbul'u kesin alacaktır

Enver ALAS - İSTANBUL,(DHA) GAZİOSMANPAŞA\'DA esnaf ziyaretinde bulunan CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, partisinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayıyla ilgili olarak, genel merkezin uzun süredir bir çalışma içerisinde olduğunu belirtti. Tekin, \"İstanbul\'u kurtarırsanız Türkiye\'yi kurtarırsınız. İstanbul\'u kurtarmanın yolu, 11 milyon seçmenin talebine başvuracaksınız. Bu talebe kim karşılık veriyorsa hepimizin adayı o olacaktır\" dedi. Tekin, \"İstanbul\'u bilen biri olarak şunu söyleyebilirim; CHP, İstanbul\'u kesin alacaktır\" diye konuştu. Gürsel Tekin, Gaziosmanpaşa ziyaretine ilk olarak partisinin ilçe başkanlığından başladı. Ardından partililerle birlikte Gaziosmanpaşa Meydanı ile Karadeniz Mahallesi\'ni gezen Tekin, vatandaşlarla selamlaştı, onların sorunlarını dinledi. Ziyarete ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Gürsel Tekin, vatandaşların ciddi sorunları olduğunu, bunların başında da işsizlik ve yoksulluk geldiğini söyledi. Tekin, \"80 milyon yurttaşın yaşadığı bir ülkede 24 milyon icra dosyası var. Yoksuluk ve sefalet had safhada\" dedi. AFGAN MÜLTECİLERİ Son dönemde Afgan mültecilerin Türkiye\'ye yoğun şekilde gelmesi üzerine değerlendirmelerde bulunan Gürsel Tekin, \"Afgan göçünün önümüzdeki süreçte daha yoğun vaziyette olacağı çok açık. İnsan pazarlarında çoğunlukla Afganları görebilirsiniz. Sadece İstanbul\'da şu anda yerleşik olarak yaşayan 200 bine yakın Afgan vatandaşımız var. Van\'dan ve Ağrıdan girişler yapılıyor ancak son durakları İstanbul. Bu göçler, başka sorunları da ortaya çıkarıyor\" diye konuştu. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ADAYLIĞI Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Tekin, partisinin kendisini İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı\'na aday gösterip göstermeyeceği ve gösterilecek adayın da ne zaman açıklanacağıyla ilgili bir soru üzerine şunları söyledi: Geçmiş dönemlerde aday olmadığım halde aynı şekilde çalışıyordum. Partimizin genel merkezi, tabiki doğru bir iş yapacaktır. Çünkü İstanbul\'u kurtarırsanız Türkiye\'yi kurtarırsınız. İstanbul\'u kurtarmanın yolu 11 milyon seçmenin talebine başvuracaksınız. Bu talebe kim karşılık veriyorsa hepimizin adayı o olacaktır. Genel merkez uzun süredir bir çalışma yapıyor. Belki kapalı devre bir çalışmadır. Büyük illerde seçmen kitlesi çok büyük olduğu için birkaç alanda çalışmalar yapılıyor. Bu adaylaşmadan önce parti zaten çalışıyor. Partimizin şu anda her ilde çok ciddi çalışması var. İstanbul\'u bilen biri olarak şunu söyleyebilirim, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul\'u kesin alacaktır. Bunu iktidar partisi mensupları da çok iyi biliyor. Gürsel Tekin, açıklamaların ardından ziyaretine kaldığı yerden devam etti.