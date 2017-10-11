(Görüntülü Haber) Gürsel Tekin, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü davasını izledi

Enver ALAS/İSTANBUL, (DHA) CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, darbe girişimi sırasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü\'nde 34 kişinin şehit olduğu olaylara ilişkin 135\'i tutuklu, 143 asker hakkında açılan davanın Silivri\'de görülen duruşmasını izledi. Duruşma çıkışında bir açıklama yapan Tekin, \"\"Çok zor bir duruşma. Herkes birbirini suçluyor. Emir komuta zinciri içinde çok ilginç ifadeler oldu\" dedi. \"HERKES HİÇ SUÇUNUN OLMADIĞINI SÖYLÜYOR\" Gürsel Tekin, \"Bütün ifadelere baktığınızda bugüne kadar yapılmış darbelerde ki 70\'li 80\'li darbeleri biliyoruz; bu olayın çetesi yani darbeyi düzenleyen kurmaylar somut bir şekilde ortaya çıkması lazım. Aksi takdirde buralarda sorunları çözmek çok zor. Hemen hemen herkes savunmaya baktığınızda hiç bir suçunun olmadığını söylüyor. Komuta kademesinde olan üsteğmen, yüzbaşı olmuş insanların ne tatbikatı olduğunu öğrenmesi lazım. Biraz tiyatro gibi, maalesef üzülerek söylüyorum\" dedi. Gürsel Tekin şehitlerin yakınlarına başsağlığı, gazilere de sabırlar diledi.