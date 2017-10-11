T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Gürsel Tekin, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü davasını izledi

Enver ALAS/İSTANBUL, (DHA) CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, darbe girişimi sırasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 34 kişinin şehit olduğu olaylara ilişkin 135'i tutuklu, 143 asker hakkında açılan davanın Silivri'de görülen duruşmasını izled

11 Ekim 2017 19:29

Enver ALAS/İSTANBUL, (DHA) CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, darbe girişimi sırasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü\'nde 34 kişinin şehit olduğu olaylara ilişkin 135\'i tutuklu, 143 asker hakkında açılan davanın Silivri\'de görülen duruşmasını izledi. Duruşma çıkışında bir açıklama yapan Tekin, \"\"Çok zor bir duruşma. Herkes birbirini suçluyor. Emir komuta zinciri içinde çok ilginç ifadeler oldu\" dedi. \"HERKES HİÇ SUÇUNUN OLMADIĞINI SÖYLÜYOR\" Gürsel Tekin, \"Bütün ifadelere baktığınızda bugüne kadar yapılmış darbelerde ki 70\'li 80\'li darbeleri biliyoruz; bu olayın çetesi yani darbeyi düzenleyen kurmaylar somut bir şekilde ortaya çıkması lazım. Aksi takdirde buralarda sorunları çözmek çok zor. Hemen hemen herkes savunmaya baktığınızda hiç bir suçunun olmadığını söylüyor. Komuta kademesinde olan üsteğmen, yüzbaşı olmuş insanların ne tatbikatı olduğunu öğrenmesi lazım. Biraz tiyatro gibi, maalesef üzülerek söylüyorum\" dedi. Gürsel Tekin şehitlerin yakınlarına başsağlığı, gazilere de sabırlar diledi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Enver ALASİSTANBUL DHACHPMilletvekili Gürsel TekinTemmuzKöprüsüSilivriDuruşmaTekinHerkesEmirHİÇ SUÇUNUN OLMADIĞINI SÖYLÜYOR" Gürsel TekinAksiHemenKomutaBirazGürsel Tekin

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24