(Görüntülü Haber) Günübirlik dairede öldürülen 17 yaşındaki Aleyna son yolculuğuna uğurlandı

Enver ALAS - Cansel KİRAZ / İSTANBUL, (DHA) - KARTAL\'da önceki gece günlük kiraya verilen bir dairede tabancayla başından vurularak öldürülen 17 yaşındaki Aleyna Can, İstanbul\'da son yolculuğuna uğurlandı.





Aleyna Can için Maltepe Aydınevler Merkez Camii\'nde cenaze töreni düzenlendi. 4 çocuklu ailenin en küçüğü olan Aleyna Can\'ın başta anne ve babası olmak üzere camiye gelen yakınları uzun süre gözyaşı döktü. Taziyeleri baba Orhan Can ile 11 yıl önce boşandığı eşi anne Ayşe Yirmibeş ve Aleyna\'nın kardeşleri kabul etti. Anne Ayşe Yirmibeş\'in ayakta durmakta zorluk çektiği görüldü. Helallik alınmasının ardından öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze namazının ardından Aleyna Can, Başıbüyük Mezarlığı\'nda toprağa verildi.





POLİSİN ÇALIŞMASI SÜRÜYOR





Öte yandan olayın ardından polis ekipleri bölgede bulunan güvenlik kamerası görüntülerine yansıyan iki kişiyi gözaltına alırken kaçan Eser Devrim E.\'nin yakalanması için başlatılan çalışma ise sürüyor.





SOSYAL MEDYADAKİ FOTOĞRAFLARINI SİLDİ





Ayrıca olayın ardından kayıplara karışan Eser Devrim E\'nin, sosyal medya hesabından paylaştığı, aralarında silahlı pozlarının da bulunduğu fotoğrafları sildiği öğrenildi.