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(Görüntülü Haber) Güngören'de park halindeki otomobil kundaklandı

Ali Kerem BENGİ/İSTANBUL,(DHA)-GÜNGÖREN'de park halindeki otomobil kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kundaklandı

23 Ekim 2017 12:46

Ali Kerem BENGİ/İSTANBUL,(DHA)-GÜNGÖREN\'de park halindeki otomobil kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kundaklandı. Otomobilinin yandığını gören İlknur Maraşlı (41) polise, aracını yakanlardan şikayetçi olduğunu söyledi.

Olay, Güven Mahallesi Taşlık Sokak\'ta saat 01.00 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sokak üzerinde park halindeki 34 GU 8924 Otomobilin arka kısmı, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce yanıcı madde dökülerek yakıldı. Haber verilmesi üzerine gelen itfaiye ekipleri otomobil yangınına müdahale etti. Kısa sürede söndürülen yangın sonucu otomobilde maddi hasar oluştu.

Aracının yandığını öğrenen İlknur Maraşlı ve ailesi olay yerine geldi. İlknur Maraşlı polise, aracını yakanlardan şikayetçi olduğunu bildirdi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

İsmini vermek isteyen görgü tanığı, “Ben sabaha kadar balkonda oturuyorum. Buradan yukarıya doğru kaçarak uzaklaştılar. Bir dakika geçmeden duman çıktı arabadan. Yüzleri açıktı, ama karanlık olduğu için yüzlerini göremedim. Olay saniyeler içinde oldu\" dedi.

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