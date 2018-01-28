(Görüntülü Haber) Güney Kore Futbol Milli Takımı, Dünya Kupası'na Antalya'da hazırlanıyor

Teknik direktör Shin Tae-yong: \"Dünya Kupası\'nda ilk hedefimiz gruptan çıkmak\"

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)

Güney Kore Cumhuriyeti Milli Takımı Teknik Direktörü Shin Tae-yong, \"Dünya Kupası\'nda ilk hedefimiz gruptan çıkmak. Ondan sonra neler olacağına bakacağız. Şu anda kupada hangi oyuncuların oynayacağı belli değil. Kampların ardından ideal kadroyu oluşturacağız\" dedi.

Güney Kore Cumhuriyeti Milli Takımı, Rusya\'da düzenlenecek 2018 Dünya Kupası öncesi ilk kampını Serik\'e bağlı Belek turizm merkezindeki bir otelde gerçekleştiriyor. Kadroya davet edilen 24 oyuncu çalışmalarını teknik direktör Shin Tae-yong yönetiminde sürdürdü.

\"İLK HEDEFİMİZ GRUPTAN ÇIKMAK\"

Teknik direktör Tae-yong, kampta gazetecilere açıklama yaptı. Antalya\'daki her şeyden çok memnun olduklarını belirten Shin Tae-yong, sahaların durumunun iyi ve kaliteli olduğunu söyledi. Dünya Kupası öncesi ilk kamplarını yaptıklarını hatırlatan Shin Tae-yong, \"Dünya Kupası\'nda ilk hedefimiz gruptan çıkmak. Ondan sonra neler olacağına bakacağız. Şu anda kupada hangi oyuncuların oynayacağı belli değil. Kampların ardından ideal kadroyu oluşturacağız\" dedi.

SON HEUNG-MİN EN ÖNEMLİ OYUNCULARDAN

Kampta yer almayan İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham\'ın formasını giyen Son Heung-Min\'in en önemli oyuncularından olduğunu vurgulayan Shin Tae-yong, milli maçlarda da bunu gösterdiğini kaydetti.

Shin Tae-yong, \"Tottenham teknik direktörüyle de son durumuyla ilgili görüşme yaptım. Dünya Kupası\'nda da onunla devam etmek isteriz\" diye konuştu.

KAMP 12 GÜN SÜRECEK

12 gün Antalya\'daki kamp yapacak olan Güney Kore Cumhuriyeti Milli Takımı, aynı bölgede kamp yapan Moldova Milli Takımı ile yaptığı hazırlık maçını da 1-0 kazandı. Güney Kore, 31 Ocak\'ta Jamaika ve 3 Şubat\'ta da Letonya ile hazırlık maçlarında karşılaşacak.