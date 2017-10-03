(Görüntülü Haber) Güney Afrikalı lidere BAU'dan fahri doktora

Merve Dundar - Oral Okayben / İstanbul, 2 Ekim, (DHA)- BAHÇEŞEHİR Üniversitesi (BAU), ülkesinde özellikle eğitim alanında yaptığı çalışmalarla tanınan Güney Afrika Free State Eyaleti Hükümet Başkanı Elias “ace” Sekgobelo Magashule\'ye \'Fahri Doktora\' unvanı verdi. Üniversitenin Beşiktaş Yerleşkesinde düzenlenen törene Güney Afrika Free State Eyaleti Hükümet Başkanı Elias Magashule, Güney Afrika Ankara Büyükelçisi Pule Isaac Malefane, BAU Mütevelli Heyet Başkanı Enver Yücel, BAU Rektörü Prof. Dr. Şenay Yalçın, yöneticiler, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Tören, HLASELA eğitim programı ile Free State Eyaleti\'nden Türkiye\'yi gelip BAU\'da eğitimlerini sürdüren öğrencilerin şarkılarıyla karşılamasıyla başladı. Öğrencilerin keyifli performansına salondaki konuklar da eşlik etti. \"Medeniyetlerin inşasında eğitim bir lokomotiftir\" Mini konserin ardından ilk sözü BAU Rektörü Prof. Dr. Şenay Yalçın aldı. \"Eğitim, medeniyetlerin inşa sürecinin lokomotifidir\" diyen Prof. Dr. Yalçın, \"Söz konusu süreçte ülkelerin değişen dünya dengeleri içinde bu değişimi anlayıp ona ayak uydurabilecek ve yön verecek yetiye sahip olmaları hayati önem taşımaktadır. Diğer taraftan farklı kimliklerin özgürce, barış içinde nasıl yaşamaları gerektiğine dair yenilikçi ve sosyolojik fikirler geliştiren bireylere ve liderlere her zamankinden daha çok ihtiyaç duyulmaktadır. Hem ülkesi hem bölgesinde medeniyet perspektifine sahip çeşitlilik, demokratik ilkeler ve insan haklarına saygılı, özgür, erdemli, vizyoner liderlerin olması o ülke için büyük bir şanstır\" diye konuştu. \"İki ülke arasındaki diyaloğu gençlerimiz sürdürecek\" Dünya barışının yolunun dil, din, ırk ayrımı gözetmeksizin eğitimden geçtiğini dile getiren BAU Mütevelli Heyet Başkanı Enver Yücel, \"Buradaki genç arkadaşlarımız hem Güney Afrika hem Türk kültürünü özümseyecekler, anlayacaklar. Bizim öğrencilerimiz de Güney Afrika\'ya gidecek ve bu ilişkileri daha da geliştirecekler. Bu gençler, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkinin 50 milyar civarında olmasını kendilerine hedef olarak koymalı. Türkiye de Güney Afrika da gelişmekte olan ve vizyonu büyük ülkeler. O nedenle iki ülke arasındaki diyolog mutlaka sürmeli. Bunu sağlayacak olan da siz gençlersiniz\" dedi. \"Barış dolu bir dünyayı eğitimle kuracağız\" Konuşmaların ardından Rektör Prof. Dr. Yalçın, Başkan Magashule\'ye Fahri Doktora beratını takdim etti. Cübbesini giyen Magashule böyle bir unvanın kendisine verilmesinden dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi. Sözlerine Mustafa Kemal Atatürk\'ten bir alıntıyla başlayan Magashule, \"Eğitim gelişme yolunda en güçlü silahtır ve biz bunu kullanarak ilerliyoruz. BAU ile yaptığımız bu iş birliği de iki taraf için eğitimin ne kadar önemli olduğunun göstergesi. Buradan bir müjde de vermek istiyorum. 60 kişilik bir öğrenci grubunu daha buraya getireceğiz. Bilişim alanında eğitim alan öğrencilerin buraya gelip siber güvenlik eğitimlerini burada almalarını sağlayacağız\" diye konuştu. İnsanların mutluluğunun ortaklaşa sağlanacağına vurgu yapan Magashule, \"Dünyanın pek çok yerinde öğrencilerimiz var. Öğrenme ve kültür yolu her zaman açık olmalıdır. Biz eşitsizlikleri yok etmek ve dünyanın barış dolu bir yer olması için eğitimi arkamıza alarak bu mücadeleyi vermeye devam edeceğiz\" dedi.