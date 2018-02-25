(Görüntülü Haber) Güneşli günlerin yaşandığı Anamur'da kar savaşı

Mithat ÜNAL/ANAMUR (Mersin), (DHA)- TÜRKİYE’nin en güney ucunda olması nedeni ile yılın yaklaşık 300 gününü sıcak ve güneşli yaşayan Mersin’in Anamur ilçesine Torosların yüksek kesimlerinden getirilen kar, 7’den 70 herkesin unutulmaz anlar yaşamasına neden oldu. Anamur Belediyesi, hiç kar yağmayan ilçeye Torosların eteğindeki Kaş Yaylası’ndan kamyonlarla 80 ton kar getirdi. Ekip tarafından Cumhuriyet Meydanı’na karın yerleştirildiğini gören her yaştan insan da alana akın etti. Ekiplerin çalışmasını tamamlanmasının ardından 7’den 70 herkes adeta çocukluğuna dönerek soluğu karın üzerinde alarak kartopu oynadı. Kimi de kardan adama yakarken bazıları da cep telefonu ve kameralarla kar keyfini kayıt altına alarak ölümsüzleştirmeyi ihmal etmedi. Bu arada Belediye Başkanı Mehmet Türe, bu yıl Türkiye’ye pek kar yağmadığını belirterek, \"Bu yıl kar yağmadı ancak Erciyes’ten mi getirirsiniz, Kayseri’den mi bilmem? Bu yıl bu kar buraya gelecek dedim. Arkadaşlar Anamur’a 50 kilometre uzaklıktaki Kaş Yaylası’ndan kamyonlarla getirdi. Şu anda herkes mutlu inşallah vatandaşlarımız kazasız belasız gönlünce eğlenir\" dedi. Başkan Türe’yi konuşması sırasında deyim yerindeyse vatandaşlar kar topuna tuttu. Bir taraftan kartopu oynayarak bir yandan kardan adam yaparak gönüllerince eğlenen vatandaşlara Aleyna Tilki’nin \'Sen olsan bari\' parçası ve Belediye Konservatuar Müdürlüğü öğrencilerinin söylediği parçalar eşlik etti. Meydana kurulan tezgâhlarla meydanda kartopu oynayan vatandaşlara sıkma portakal suyu ikram edildi. MÜ(ME/BK/ )(25.02.2018, FOTOĞRAFLI-GÖRÜNTÜ)