(Görüntülü Haber) Güneş enerjili üç süper lüks yat denize iniyor

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA Serbest Bölgesi\'nde faaliyet gösteren yat firması, yenilenebilir enerji kullanımının artırılması ve fosil yakıtlardan oluşan çevre kirliliğinin azaltılması hedefleriyle 2018\'de 26, 32 ve 38 metre boylarında güneş enerjili üç süper lüks yatı denize indirecek. ETİ Şirketler Grubu ve Sarp Havacılık Lojistik\'in sahibi Kanatlı ailesi tarafından Antalya Serbest Bölgesi\'nde kurulan tersanede tamamen Türk işçisi ve mühendisinin emeğiyle süper lüks yat üretimleri yapan Sarp Yachts firması, yeni yılda güneş enerji sistemiyle çalışan üç yeni süper lüks yatı denize indirmeye hazırlanıyor. 2017 yılında üretilen 46 metre boyundaki \'La Passion\' adlı Türk yatı ile dünya yat sektörünün \'Oscar\'ı olarak kabul edilen \'Neptün heykeli\' ödülünü alan firma, aynı yatla denize indirilmeden 5\'i uluslararası olmak üzere 6 ödül aldı. Cannes Boat Show Fuarı\'nda \'En İyi İlham Veren Yılın Teknesi\' kategorisinde jüri özel ödülünü de alan firma, 2018\'e de üç hibrit motoryat ve 55 metrelik süper lüks projeleriyle iddialı giriyor. Yeni yılda iki yeni projeye başlayacak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten yat firmasının Tersane Müdürü Emre Sandan, ilk projenin 55 metre, Hotlab firması tarafından tasarımı yapılan \'Nacre\' adlı yat olduğunu söyledi. Sandan, Nacre\'nin teknolojik üstünlüğünü benzersiz Türk el işçiliğiyle birleştirerek her türlü lüks ve konforun bulunabileceği gösterişli bir yat olduğunu kaydetti. İkinci projenin ise Red Yacht Desing firmasının tasarımını yaptığı XSR serisi olduğunu belirten Emre Sandan, \"Sarp Yachts olarak artan deniz ve hava kirliliğine karşı farkındalık oluşturmak istedik. Yat inşa sektöründe, en son teknolojileri takip ederek, yenilenebilir enerji kullanımının artırılmasını ve fosil yakıtlardan dolayı oluşan çevre kirliliğinin azaltılmasını hedefliyoruz. Yeni nesil hibrit yat ailesi XSR, 26 metre, 32 metre ve 38 metre olarak üç farklı boyda üretilecek\" dedi. Firmanın üç farklı boydaki XSR serisi güneş enerjili ve normal yakıtı da barındıracak hibrit yatları, 2016\'da ARC Yat firması tarafından Avusturyalı bir müşterisi için 1.3 milyon dolara üretilen 19 metrelik \'Solarwave 62\' adlı tekneden sonraki ilk güneş enerjili süper lüks yatlar olacak.