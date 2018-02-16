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(Görüntülü Haber) Gümüşhane'de kurtuluş ve şehitlere saygı yürüyüşü

Aleyna BAYRAM/GÜMÜŞHANE, (DHA)- GÜMÜŞHANE’nin  düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yılı dolayısıyla ‘Kurtuluş ve Şehitlere Saygı’ yürüyüşü düzenlendi

16 Şubat 2018 17:57

Aleyna BAYRAM/GÜMÜŞHANE, (DHA)- GÜMÜŞHANE’nin  düşman işgalinden kurtuluşunun 100\'üncü yılı dolayısıyla ‘Kurtuluş ve Şehitlere Saygı’ yürüyüşü düzenlendi.  

Gümüşhane Belediyesi tarafından dün akşam gerçekleştirilen ‘Kurtuluş ve Şehitlere Saygı’ yürüyüşüne, Gümüşhane Valisi Okay Memiş, Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, İl Jandarma Komutanı Albay Cezayir Danışan, Tunceli’de PKK’lı teröristlerce kaçırıldıktan sonra şehit edilen öğretmen Necmettin Yılmaz\'ın babası Hamit Yılmaz ile yaklaşık 2 bin kişi katıldı.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü önündeki alanda toplanan yaklaşık 2 bin kişi, ellerinde Türk bayrağı ile Atatürk ve Cumhuriyet caddeleri boyunca yürüdü. Kalabalık ‘Şehitler ölmez, vatan bölünmez’ sloganları atarak 15 Temmuz Zafer Meydanı\'na geldi. Mehteran gösterinin ardından vatandaşlara seslenen Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, 100 yıl önce Gümüşhanelilerin işgal edilen vatan toprağını düşmanlardan temizlediğini belirterek şöyle dedi:

“Atalarımız, Türk milletinin bir ve beraber olduğunda asla esir edilemeyeceğini, boyunduruk altında yaşayamayacağını dost, düşman tüm dünyaya haykırarak, bizlere bu toprakları hür ve bağımsız olarak bırakmak için çok büyük mücadeleler vermiştir. Tarihimizin eşsiz kahramanları, yurdun her yerinde baş gösteren açlığa, yokluğa, cephanesizliğe ve her türlü imkansızlığa rağmen direnerek, canları pahasına bugün hür ve bağımsız bir hayat sürdürülen aziz vatanımızı bizlere miras bırakmıştır.\"

Tören, şehitler için okunan mevlidin ardından sona erdi.

 

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