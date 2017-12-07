(Görüntülü Haber) Gümüşhane ve Bayburt'ta Salyazı Havalimanı heyecanı (1)

FATİH TURAN-TRABZON (DHA) CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan?ın ziyareti sırasında müjdesini verdiği Gümüşhane ile Bayburt illeri arasındaki Salyazı mevkiinde yapılacak havalimanı için bölgede büyük heyecan yaşanıyor. Yöre halkı çalışmaların başlamasını sabırsızlıkla bekliyor. Projeye hakkında konuşan Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, Bizim rüyamızdı, bu rüyamız da gerçek oluyor. Bu sayede kentin turizmine de önemli bir katkı sunacaktır. Dünyaya açılan bir kapımız olacak dedi. AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın Bayburt ve Gümüşhane\'ye hizmet verecek Salyazı mevkiinde yıllık 2 milyon yolcu kapasiteli havalimanına ilişkin son bölge ziyaretinde verdiği müjde yörede yaşayanları sevindirdi. 285 milyon lira bütçeli Gümüşhane-Bayburt Salyazı Havalimanı projesinin 2017 yılı yatırım programına alınan proje, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı\'nca da ihale edilerek 2020 yılına kadar tamamlanması planlanıyor. RÜYAMIZ GERÇEK OLUYOR Proje ile ilgili açıklamalarda bulunan Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, rüyalarının gerçek olduğunu belirterek şunları söyledi Kentimiz için hayal dediğimiz yatırımlardan birisi Köse ilçemizin içerisinde bulunan Salyazı havalimanı, Köse havalimanı, ismini henüz tam manasıyla koyamadık ama Bayburt-Gümüşhane havalimanı projesi inşallah 2020 yılında hizmete geçecek. Sayın Cumhurbaşkanımız da bu konuda biraz daha hızlı olunursa uçağın 2019\'da buraya inebileceğini söylemişti. Bu hizmet, ilimizin hem ekonomik yapısına hem de sosyal yapısına ciddi katkı verecektir. Bu projeyi büyük bir mutluluk ve heyecanla bekliyoruz. Burada katkısı olanlara teşekkür ediyorum. Bizim rüyamızdı, bu rüyamız da gerçek oluyor. Hava yolu artık halkın yolu olacak. Bu sayede kentin turizmine de önemli bir katkı sunacaktır. Dünyaya açılan bir kapımız olacak HEYECANLA BEKLİYORUZ Kelkit Belediye Başkanı Ünal Yılmaz da havalimanı projesiyle hem istihdam hem de turizm açısından önemli bir gelişme yaşanacağını ifade ederek şöyle konuştu Salyazı havalimanı iki ilimiz için de son derece önemli bir projedir. Buradan biz ya Erzincan, ya da Trabzon Havalimanı\'nı kullanıyorduk. Cumhurbaşkanımız bunu burada açıkladı, müjdeledi. Aldığımız bilgilere göre Aralık ayında ihale edileceğini öğrendik. 2019 ya da 2020\'de bitirilmesi planlanıyor. Bizim için çok önemli bir gelişme. Memleketimize bu sayede daha çok gelecek-gidecek olacak. Bizde bundan mutlu olacağız. Gümüşhane\'miz için birçok önemli turizm alanı var. Bu proje kent turizminde önemli bir gelişme yaşanmasına vesile olacaktır. Turizmin olduğu yerde haliyle istihdam da olacaktır. Heyecanla bekliyoruz. Otel sayılarımız artıyor. Biz de gerek yurt dışından gerekse yurt içinden gelen insanlarımızı bölgemizi sevdirmek için elimizden gelen neyse o çabayı da gösteriyoruz. Projeyi bizzat Cumhurbaşkanımız takip ediyoruz. Onun için bu işin kaçacak-göçecek bir tarafı daha kalmadı. Ayrıca Cumhurbaşkanımıza Kelkit\'te yapmak istediğimiz fakülteyi arz ettim. Kendisi de \'Bu işin alt yapısını yapın. Beni de bilgilendirin\' dedi. Buradan duyurmuş olalım; Kelkit Fakültesi de Cumhurbaşkanımızın gündemindedir İNŞALLAH UÇARIZ, GİDER GELİRİZ Yöre sakini Mustafa İnci sevinçli olduklarını dile getirerek Her ile bir havaalanı çerçevesinde bizim bölgemize de havaalanı gelmesi bizi son derece mutlu edecek. Hem bölgenin kalkınması, hem de vatandaşların kolayca seyahat edebilmeleri açısından bu güzel ve hayırlı olacak inşallah. Biz çok sevinçliyiz. Bayburt\'la bir olacağından ötürü bunun ayrı bir gurunu yaşıyoruz. Umarım kısa zamanda biter bizlerde uçar, gider geliriz dedi. UÇMAK BİZİM DE HAKKIMIZ Fatih Mahallesi Muhtarı İlhan Meral ise uçmaya hakkı olduklarını kaydederek Bu projeyi çok olumlu ve yerinde buluyoruz. Tabi ki uçmak seyahat etmek bizim de hakkımız. Olması gereken bir yatırımdı. Çok mutluyuz. Bölge ekonomisi de bu yatırımla canlanacak istihdama da bu olumlu yansıyacaktır ifadelerinde bulundu. CUMHURBAŞKANI MÜJDELEMİŞTİ Cumhurbaşkanı Erdoğan Bayburt\'ta partisinin olağan il kongresinde yaptığı konuşmada havalimanı hakkında şunları söylemişti 15 yılda Bayburt\'a bazı yatırımlar hariç yaptığımız net 3 milyar liranın üzerinde yatırım yaptık. Bunlar yeterli değil. İnşallah bunları tarihi nitelikle bir proje ile taçlandırıyoruz. Bayburt ve Gümüşhane\'ye hizmet verecek Salyazı Beldesi\'nde yıllık 2 milyon yolcu kapasiteli bir havalimanı yapıyoruz. Benim yurt dışındaki kardeşlerim de Trabzon veya başka havaalanına değil, pisti büyük düşündük ve buraya rahatlıkla büyük boyutlu uçaklarda inecek. Benim yurt dışındaki Bayburtlu, Gümüşhaneli kardeşlerim havalimanına inecek. 285 milyon lira maliyetli olan havalimanı proje ve ihale hazırlıkları sürüyor. Ahmet Bey işi hızlı tutacağız ve inşallah \'2020\' diye bana tarih verdiniz ben diyorum ki seçim öncesi bu bitecek. Yoğun çalışacağız. Bize yakışanı yapacağız. İnşallah 2019 seçim kampanyasına uçağımızla geliriz