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(Görüntülü Haber) Gümüş işlemeciliği ilçedeki kadınların geçim kapısı oldu

Bülent TATLI SUŞEHRİ(Sivas),(DHA)SİVAS'ın Suşehri ilçesinde Kaymakamlık öncülüğünde Halk Eğitim Müdürlüğü bünyesinde açılan gümüş işlemeciliği kursu, ilçe kadınlarına geçim kapısı oldu

15 Kasım 2017 15:23

Bülent TATLI SUŞEHRİ(Sivas),(DHA)SİVAS\'ın Suşehri ilçesinde Kaymakamlık öncülüğünde Halk Eğitim Müdürlüğü bünyesinde açılan gümüş işlemeciliği kursu, ilçe kadınlarına geçim kapısı oldu. Açılan atölyede gümüşleri sanata çeviren kadınlar, para kazanıyor. İlçe Kaymakamlığı tarafından özellikle kadınlara yönelik gümüş işlemeciliği kursu açıldı. Çok sayıda kadının ilgi gösterdiği kursta kısa sürede istenen sonuçlar alınmaya başladı. Kadınlar gümüşleri kullanarak, kolye küpe gibi akı tasarımlarını hayata geçirdi. İlçedeki kadınların bu sanatı öğrenip, gelir elde etmelerini sağlamak amacıyla açılan kursta bin ayar gümüş kullanılıyor. Konu hakkında açıklama yapan kurs yetkilisi Serap Şahin, Yaklaşık 5 aydır bu işi yürütüyoruz. Satışlarımızda İl Valimiz Davut Gül bize destek olacak. Tespihler, kolyeler, takılar yapıyoruz. Saç telindeki gümüşü işleyerek bu hale getiriyoruz. Gramını 10 liradan satıyoruz. İşlemelerimiz bin ayar gümüşten. En kaliteli gümüş kullanıyoruz. Makine alarak gümüş telimizi de kendimiz üretiyoruz burada. Dışarıya da satacağız. Kursumuz atölyeye dönüştüğü için süresi yok. Yürütebildiğimiz kadar yürüteceğiz. İlçe halkına da bu işi öğreterek ekmek parası kazanmalarını sağlayacağız dedi. Şu ana kadar 6 ev hanımının katıldığı kurslarda ilerleyen zamanda sayının daha da artırılması planlanıyor.

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