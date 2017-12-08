(Görüntülü Haber) Gümülcine’deki yerel halk Erdoğan’ın ziyaretini bekliyor

Mergim Özdamar / İstanbul, 8 Aralık (DHA) – Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Yunanistan ziyareti kapsamında Batı Trakya’nın Gümülcine ilçesine yapacağı ziyaret yerel halk tarafından merakla bekleniyor. Yunanistan\'da Batı Trakya bölgesinde bulunan Rodopi ilinin Gümülcine ilçesi önemli miktarda bir Türk nüfusun yaşadığı bir şehir. Erdoğan Batı Trakya\'da ayrımcılık olduğunu, oradaki halka gerekli destek verilmediğini düşündüğünü ve bu sebeple gezisinde Batı Trakya’ya da yer vermekten mutluluk duyduğunu söylemişti. Önceki gün yaşanan Lozan atışmalarından sonra iki ülke arasındaki gerginlik basının ilgi odağı.