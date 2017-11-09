(Görüntülü Haber) Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, Hakkari'de

Yaşar KAPLAN/HAKKARİ, (DHA)- GÜMRÜK ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, ziyaretlerde bulunmak üzere Hakkari\'ye geldi. Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığında esnaf ve iş adamlarıyla düzenlenen toplantıda konuşan Bakan Tüfenkci, terör örgütlerinin saldırılarına rağmen Türkiye\'nin son 15 yılda gerçekleştirdiği reformlarla marka değeri taşıyan bir ülke konumuna geldiğini söyledi.



Bu sabah saatlerinde özel uçakla Yüksekova Selahattin Eyyübi Havalimanı\'na inen Bakan Tüfenkci\'yi Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Yüksekova Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, Hakkari Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Yüksekova 3\'üncü Piyade Tümen Komutanı Tümgneral Metin Tokel, AK Parti Hakkari il Başkanı Emrullah Gür ve partililer karşıladı.



İlk olarak Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası\'na geçen Bakan Tüfenkci, burada esnafla düzenlenen toplantıya katıldı. Bakan Tüfenkci, Türkiye\'nin son 15 yılda gerçeşleştirdiği önemli reformlarla marka değeri taşıyan bir ülke konumuna geldiğini belirterek şöyle konuştu:



\"Buraya \'Güzel ilimiz Hakkari\'nin kalkınması için neler yapabiliriz?\' sorusuna yanıt bulmak için sizlerle istişare etmeye, görüş ve önerilerinizi dinlemeye geldik. Hakkari\'de ne gibi sıkıntıların olduğunun da farkındayız. Türkiye, büyük bir değişim ve dönüşüme imza attı. Ekonomik, sosyal ve hukuksal alanlarda çok önemli reforumlar gerçekleştirdi. Ekonomimiz istikrara kavuştu. Sosyal dengeler, refah seviyeleri gözle görülür biçimde iyileşti. Türkiye, son 15 yılda marka değeri olan bir ülke konumuna geçti. Bunun için de marka değerimizi yükseltebilmek adına, daha fazla üreteceğiz, daha fazla istihdam sağlayacağız ve daha fazla ihraç edeceğiz. 2017 yılı içerisinde sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla başlatılan ülke genelinde başlatılan seferberlikle, ülkemizde 2 milyon198 bin insanımıza yeni iş imkanı bulundu. Bu yeterli mi? Hayır. Onun için daha fazla istihdam sağlamamız lazım. Ülkemizde 2016 yılında gerçekleşen hain darbe girişimi ve arkasından başlatılan ekonomik temel saldırılara rağmen, diğer terör örgütleriye beraber DEAŞ\'a PKK\'lısı, FETÖ\'cusuyla hamen darbeden sonra başlatmış oldukları terör saldırılarla Türkiyeyi çökertmeye çalıştılar. Ama baktığımız zaman Türkiye çok kısa zamanda toparlandı. İş ve istihdam alanları oluşturmamız lazım. İthaldan çok yerli ikameye geçmemiz lazım. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Almış olduğumuz tedbirler ve vermiş olduğumuz teşviklerle özellikle yerli üretimi hayata geçirdik. İhracatta 2017 yılında ortalama yüzde 10 oranında büyümede bir katkı verdiğini görüyoruz. 2018 yılında da aynı şekilde devam edip ihtacaatımızı arttırmak için çalışacağız.\"



Hakkari\'nin istihdam sorunu bulunduğunu ve bunu istihdamı arttırmak için bir takım çalışmalar içerisinde olduklarını anlattı. Bakan Tüfenkci, \"Bu bölgenin bir kalkınma, bir sanayileşme hamlesine girmesini istiyoruz. Coğrafik yapısı dikkate alındığında burada ticaret bir adım daha öne çıkıyor. Burada sınır ticaretini biraz daha kolaşlaştırmamız gerekir. Bu konuda çalışmalarımız var\" dedi. Bakan Tüfenkci, Ticaret ve Sanayi Odasındaki toplantı\'nın ardından partisinin il başkanlığında düzenlenlenen toplantıya katıldı.

