(Görüntülü Haber) Güler Sabancı: Hayırseverlik sadece kaynak sağlamak, bağış yapmak değildir

Enver ALAS / İSTANBUL, (DHA) - \'EĞİTİMDE Yeni Yaklaşımlar\' konulu filantropi seminerinde konuşan Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, \"Hayırseverlik sadece kaynak sağlamak, sadece bağış yapmak değildir. Biz, Sabancı Vakfı\'nda bunu böyle alıyoruz. Bunun için sivil toplumun geliştirilmesi, bireylerin kendi haklarına sahip çıkmaları, onlara bu desteğin verilmesi ve bu özgüvenin verilmesi için çalışıyoruz\" dedi.



Sabancı Vakfı tarafından 10\'uncusu düzenlenen \'Filantropi Semineri\', bu yıl \"Eğitimde Yeni Yaklaşımlar: Merak Et, Hayal Et, Keşfet\" başlığıyla Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı\'nın ev sahipliğinde, yeni nesil öğrenme modelleri üzerine çalışmalar yapan uzmanların katılımıyla gerçekleştirildi. Levent\'teki Sabancı Center\'da düzenlenen seminerin açılışında konuşan Gülen Sabancı, Filantropi Semirerleri\'ni daha önceki yıllarda 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü\'nde düzenlendiğini ancak bu yıl ise \'5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü\'nde yapılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.





TÜRK KADININA SEÇME VE SEÇİLME HAKKININ VERİLİŞİ



Tüm dünyadaki kadıların Kadın Hakları Günü\'nü kutlayan Sabancı, aynı zamanda bugünün Türk kadını için başka bir önemli özelliği olduğunu belirterek, \"Bugün, seçme ve seçilme hakkını kazandığımız gündür. Bize bu hakkı kazandıran Mustafa Kemal Atatürk\'ü saygıyla anıyoruz\" diye konuştu.





\"EN TEMEL İNSAN HAKKI, EĞİTİM HAKKIDIR\"



Tüm bireylerin insan haklarından eşit yararlandığı bir toplum için herkese görevler düştüğünün altını çizen Güler Sabancı, \"İnsan haklarından bahsediyorsak, en temel insan hakkının da kadın-erkek ayrımı olmaksızın eğitim hakkı olduğunu biliyoruz. İşte bu nedenle bu yıl seminerimizin konusunu eğitim olarak belirledik\" ifadesini kullandı.





\"FAALİYETLERİMİZİN ODAĞINDA EŞİTSİZLİKLERLE MÜCADELE VAR\"



Güler Sabancı, \"Hayırseverlik sadece kaynak sağlamak, sadece bağış yapmak değildir. Biz, Sabancı Vakfı\'nda bunu böyle alıyoruz. Bunun için sivil toplumun geliştirilmesi, bireylerin kendi haklarına sahip çıkmaları ve onlara bu desteğin verilmesi ve bu özgüvenin verilmesi için çalışıyoruz. Faaliyetlerimizin odağında eşitsizliklerle mücadele ve sivil toplumun güçlendirilmesi var\" dedi.



\"Çocuklarımızın özgüvenini yaratıcılığını önce ailede almaları, sonra okul sistemi içinde köreltmeden geliştirebilmemiz lazım\" diyen Sabancı, şunları söyledi:



\"Bu dönüştürmede hepimize düşen görevler var. Türkiye\'deki son tartışmalardan ve gelişmelerden büyük umut duyuyorum. Çünkü herkes bu konuda fikrini söylüyor, tartışıyor. Bu gelecek adına güven vericidir. Biz de sabancı Vakfı olarak bazı şeyler deniyoruz. İsmimizi verdiğimiz okullara elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz. Son dönemde bu okullara nasıl yeni birşeyler yapabiliriz diye çalışmalar yapıyoruz. Bir okulu seçtik. Bu okulda, ortaokul kültürü anlamına gelen iklimi ölçüyoruz. Bu okulda sadece öğrencilerin değil ebeveynlerin, öğretmenlerin okul yöneticilerinin işbirliğine dayanan, okulda sadece eğitimin değil iklimi nasıl daha etkin bir hale getiririz diye bir çalışma yapıyoruz. Bu pilot çalışmanın sonuçlarını inşallah Sabancı Vakfı olarak paylaşacağız.\"





SEMİNERİN ÖZEL KONUKLARI



Güler Sabancı\'nın ardından yeni nesil öğrenme modelleri üzerine çalışmalar yapan Creativity, Culture and Education Vakfı\'nın kurucusu Paul Collard ile New York Üniversitesi öğretim görevlisi Prof. Dr. Selçuk Şirin, Gazeteci Şirin Payzın\'ın moderatörlüğünde birer konuşma yaptı.





MERAK EDEN, KEŞFEDEN NESİLLER YETİŞTİRMENİN İPUÇLARI PAYLAŞILDI



İki araştırmacı, eğitimde gençlerin yaratıcılığının ortaya çıkarılması için uluslararası ölçekte yaptıkları çalışmalar üzerine bilgi verip, 21\'inci yüzyıl becerileriyle donanmış, hayal eden, merak eden ve keşfeden nesiller yetiştirmenin ipuçlarını ve kendi deneyimlerini paylaştı.





SELÇUK ŞİRİN: TEKNOLOJİYLE BİRLİKTE EĞİTİMDE YENİ BİR YARIŞ BAŞLIYOR



Eğitim alanında yenilikleri toplumsal ihtiyaçlarla birleştiren çözümler üreten Selçuk Şirin, konuşmasında hayal kurmanın önemini anlattı. Şirin, \"21\'inci yüzyılda ihtiyaçların değişmesiyle birlikte eğitimde de yeni bir yarış, yeni bir rekabet başlıyor. Bugün İngiltere neredeyse, biz de aynı noktadayız. Önemli olan teknolojiyle gelen fırsatı kullanmak ve eğitimi buna göre yeniden tasarlamak. Türkiye\'nin kişi başı milli gelirini, yaşam ve eğitim kalitesini artırmanın sırrı burada yatıyor. Çocuklarımıza ayakları yere basmayacak hayaller kurdurmalı; hayal etmelerini destekleyecek bir eğitim vermeliyiz\" dedi.





PAUL COLLARD: ÖĞRENCİLERİN YÜZDE 60\'ININ GELECEKTE YAPACAKLARI MESLEKLER HENÜZ İCAT EDİLMEDİ



Kültüre ve eğitime erişimi artırmak, eğitimin kalitesini geliştirmek üzere programlar tasarlayan Paul Collard ise \"Her 3 işverenden 1\'i ihtiyacı olan donanıma sahip çalışanları bulamadığını söylüyor. Ancak bir yandan da iş arayan gençler iş bulamıyor. Arz-talep arasındaki bu dengesizliği ortadan kaldırmak için çocuklara \'yaratıcı zihin alışkanlıkları\' kazandırmak; merak etmelerini, ısrarcı olmalarını, hayal etmelerini, disiplinli olmalarını ve ekip çalışmasına yatkınlık kazanmalarını teşvik etmek gerekiyor. Bugün eğitim gören öğrencilerin yüzde 60\'ının gelecekte yapacakları mesleklerin henüz icat edilmediğini düşündüğümüzde, onları geleceğe hazırlamak ancak böyle bir eğitimle mümkün hale geliyor\" şeklinde konuştu.