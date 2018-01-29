(Görüntülü Haber) Gülay Yaşar dosyası Uzlaştırma Bürosu'na gönderildi

Özden ATİK / İstanbul, DHA İntihar eden eski eşi Gülay Yaşar\'ı, 2011 yılında tehdit ve hakaret ettiği iddiasıyla 6 yıl hapis cezasına çarptırılan ancak suçun uzlaştırma kapsamında kalması nedeniyle hakkındaki hüküm Yargıtay tarafından bozulan Muhittin Özücoşkun, bugün yeniden hakim karşısına çıktı. Sanık Özücoşkun, \"Olaydan dolayı üzgünüm. Yeni bir aile kurdum\" diyerek uzlaşmak istediğini belirtti. Ölen Gülay Yaşar\'ın avukatı ise ailenin kesinlikle uzlaşmak istemediğini söyledi. Dosya, Uzlaştırma Bürosu\'na gönderildi. İstanbul 12. Asliye Ceza Mahkemesi\'nde Yargıtay\'ın bozma kararı sonrasında görülen ilk duruşmada, tutuksuz sanık Muhittin Özücoşkun ile şikayetçi taraf olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve ölen Gülay Yaşar\'ın annesi Gülizar Yaşar\'ın avukatları hazır bulundu. SANIK UZLAŞMAK İSTEDİ Yargıtay\'ın bozma ilamına karşı beyanı sorulan sanık Muhittin Özücoşkun, ilama göre işlem yapılmasını talep ederek \"Olaydan dolayı üzgünüm. Yeni bir aile kurdum. İki çocuğum var. Uzlaşmak istiyorum\" dedi. Yaşar ailesinin avukatı Esin Yeşilırmak ise ailenin kesinlikle uzlaşmak istemediğini belirterek bozma ilamına karşı bir diyeceklerini olmadığını belirtti. DOSYA UZLAŞTIRMA BÜROSU\'NA GÖNDERİLECEK Mahkeme, Yargıtay bozma ilamı doğrultusunda dosyanın Uzlaştırma Bürosu\'na gönderilerek \"tehdit\" ve \"hakaret\" suçlarıyla ilgili uzlaştırma işlemlerinin yapılmasının istenilmesine karar verdi. Yargılamanın bu sürede durdurulmasını da kararlaştıran mahkeme, uzlaşma olmaması halinde davanın devam etmesine hükmetti. Duruşma bu nedenle 2 Temmuz tarihine bırakıldı. \"GÜLAY İÇİN HUKUK MÜCADELEMİZ SÜRÜYOR\" Duruşmanın ardından adliye önündeki meydanda Gülay Yaşar ailesinin avukatı, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyeleriyle birlikte basın açıklaması yaptı. \"Gülay için adalet istiyoruz\" şeklinde slogan atan platform üyeleri adına konuşan Fatmanur Güner, \"Gülay\'ın ölümü delillere rağmen şüpheli ölüm yerine, kayıtlara intihar olarak geçti. (Muhittin) Özücoşkun hakkında cinayetten açılan soruşturma ise takipsizlikle sonuçlandı ve Özücoşkun yalnızca tehdit suçundan yargılandı. Hakkında 6 yıl hapis cezasına hükmolundu. Yargıtay\'ın ilk derece mahkemesinin kararını usulden bozmasının ardından Gülay için hukuk mücadelemiz sürüyor\" dedi. 2017 yılında 409 kadının erkekler tarafından öldürüldüğünü ve her sene yüksek kadın cinayeti verilerine tanık olduklarını söyleyen Güner, \"Gülay da 7 sene önce şüpheli bir ölüm ile hayatını kaybetti. Koruma talep etmesine rağmen\" diye konuştu. Yaşar ailesinin avukatı Esin Yeşilırmak ise 6 yıllık cezanın Yargıtay\'da tehdit suçunun uzlaşma kapsamına girmesi nedeniyle bozulduğunu belirterek ailenin kesinlikle uzlaşmak istemediğini, dava dosyasının prosedür olarak Uzlaştırma Bürosu\'na gönderileceğini ifade etti. Avukat Yeşilırmak, \"Hakettiği cezayı alana kadar davanın takipçisi olacağız\" dedi. DAVANIN GEÇMİŞİ Sanık Muhittin Özücoşkun, eski eşi Gülay Yaşar\'a karşı 2011 yılında tehdit ve hakaret ettiği iddiasıyla İstanbul 29. Sulh Ceza Mahkemesi\'nde yargılanmıştı. Özücoşkun, bu davada toplam 6 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Dava sürdüğü sırada Gülay Yaşar, boşandığı eşinin evinde pencereden düşerek hayatını kaybetmişti. Gülay Yaşar\'ın şüpheli ölümü üzerine başlatılan soruşturmaya takipsizlik kararı verilmişti.