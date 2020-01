(Görüntülü Haber) GTO Başkanı Hıdıroğlu: Türk işadamlarının Kuzey Irak'tan 1.5 milyar dolar alacağı var

Eyyüp BURUN/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP Ticaret Odası (GTO) Başkanı Beyhan Hıdıroğlu, Kuzey Irak\'ta yaşanan olayların Türk işadamlarını tedirgin ettiğini belirterek, işadamlarının bu bölgeden 1.5 milyar dolar alacağı olduğunu söyledi. GTO\'da düzenlenen basın toplantısına yönetim kurulu üyeleriyle katılan Başkan Beyhan Hıdıroğlu, projelerini anlattı. Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Hıdıroğlu, Kuzey Irak\'ta yaşananlar ve ABD ile çıkan vize krizi nedeniyle iş dünyasının tedirgin olduğunu söyledi. Gelişmeleri yakından takip ettiklerini ifade eden Beyhan Hıdıroğlu, \"Gaziantep\'in en büyük ticaret pazarı olan Irak\'ta yaşanan gelişmeler iş dünyasında tedirginlik yaratmaktadır. İkinci en büyük ticaret pazarımız olan Amerika Birleşik Devletleri de hacim olarak Irak kadar büyük olmasa da son yıllarda ihracatımızın yüzde 8\'ini karşılamaktadır. Türkiye ve ABD arasında yaşanan diplomatik gerginlik ve Kuzey Irak\'ta yaşananlar dikkatle izlediğimiz süreçler. İş dünyası olarak ulusal güvenliği ve devletimizin bekasını her şeyin üstünde görmekteyiz. Ancak toplumsal huzuru etkileyen en önemli etkenlerden birinin de ekonomik hareketliliğin devamı olduğunu unutmamak gerekir. Her iki pazara ilişkin de hükümetimizin kararı ne olursa olusun saygıyla karşılayıp, alternatif kapılar bulma noktasında yetkililerle beraber çalışmaya hazırız. Hep birlikte, ulusal güvenlik önceliğinde, ekonomik kayıp yaşamadan veya minimum kayıpla bu süreci atlatmanın yollarını bulmamız gereklidir\" dedi. \'EN BÜYÜK SORUN TAHSİLAT\' Kuzey Irak\'la olan ticari ilişkilerin devam ettiğini fakat yavaşlama gösterdiğini vurgulayan Hıdıroğlu, en büyük sorunun Türk işadamlarının alacaklarının tahsilatı konusunda yaşanacağını kaydetti. Hıdıroğlu şöyle konuştu: \"Kuzey Irak\'la ilgili malumunuz üzere Habur Sınır Kapısı kapanmadı. Bizim Habur\'dan geçen araçların Zaho\'dan Bağdat\'a geçen araçların kapısını Bağdat yönetimi kapattı. Dolayısı ile içerideki bir sorun var. Bizim Irak\'la olan ticaretimizde bir sorun yok. Kuzey\'le olan problemimiz de şu: Ticaret devam ediyor fakat biraz yavaşladı. Bizim Irak\'la olan ticaretimiz 2 milyar dolara yakın, bu neredeyse yüzde 30-35\'leri kapsayan bir oran. Tabii ki ciddi bir oran yani Gaziantep\'in ticaretini, sosyal hayatını muhakkak etkileyecek bir olay. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği\'ndeki toplantıda bu konu da gündeme geldi. Hakkari\'de bir kapımız var, o kapının bir an önce devreye germesi için çalışmalarımız devam ediyor. Kapı bizim bu tarafta hazır fakat karşı tarafta mütekabiliyet yasası çerçevesinde onların aynı kapıyı yapması gerekiyor. Karşı tarafta kapı olmadığı için bu kapıyı açamıyoruz. Onların hızlandırılması anlamında, bir ay içerisinde devreye alınması anlamında taleplerimizi ilettik. Gümrük Bakanımız da \'Tabii ki durumu biliyorum\' dedi.\" \'TÜRK İŞADAMLARININ 1.5 MİLYAR DOLAR ALACAĞI VAR\' \"Bu süreçten sonra durumun eskisi gibi olmayacağı kesin\" ifadelerini kullanan GTO Başkanı Beyhan Hıdıroğlu, şunları kaydetti: \"Yani ticaret muhtemelen aşağıya yeni açılacak kapıya ve Irak\'la direkt ticarete dönüşecek. Tabii biz Ticaret Odası olarak siyasetle ilgilenmemek istiyoruz. Siyaset başka bir şey çünkü siyasiler dün bir şey söylüyordu, bugün bir şey söylüyorlar, yarın başka bir şey söyleyecektir. Bu ticaretimizi ister istemez etkiler. En çok etkilediği konu da oraya mal satan Türkiye Cumhuriyeti\'ndeki işletmelerin parasının alınıp alınamayacağı konusu. Bakın biz dünyanın her yerine mal satıyoruz. Gazianteplilerin böyle bir cesareti var. Kuzey Irak\'taki ticaret ataşemizle görüştüğümüzde \'1.5 milyar dolar Türkiye\'deki tüccarların buradan alacakları açık hesap para var\' dedi. 1.5 milyar dolar, yani bunun yüzde 30\'u bizimse düşünün 500 milyon doları Gaziantep\'in demektir. Yani bu para bir şekilde bu şehrin kasasından çıkıyor ya da bu şehrin kasasına girmeyecek demek. Tabii ki çok etkileyecek. Biz de tabi şöyle bakıyoruz; önümüzde bir Afrika pazarı var, daha aç bir pazar, daha yeni kurulan bir pazar. İnşallah önümüzdeki dönemde Sudan\'a bir proje düşünüyoruz. Arkadaşlarla Sudan\'a giderek buradaki imkanları görelim diye.\"