(Görüntülü Haber) Grip şüphesiyle gitti, karaciğer nakli oldu

Erol AKKIR/ANTALYA, (DHA) - KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti\'nde (KKTC) grip şüphesiyle gittiği hastanede karaciğerinin iflas ettiğini öğrenen Yılmaz Demirci (40), ambulans uçakla getirildiği Akdeniz Üniversitesi Hastanesi\'nde yapılan nakille yaşama tutundu. KKTC\'de, 1 ay önce yüksek ateş ve aşırı terleme üzerine grip şüphesiyle Lefkoşa Devlet Hastanesi\'ne giden Yılmaz Demirci\'nin yapılan tetkiklerinde, karaciğerinin iflas ettiği belirlendi. Demirci, tetkiklerinin ardından ambulans uçakla Antalya\'ya götürüldü. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi\'nin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Demirci, kadavradan kendisine nakledilen karaciğerle yaşama tutundu. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi ve Organ Nakli Merkez Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı, Demirci\'nin akut gelişen karaciğer yetmezliğiyle hastanelerine getirildiğini belirterek, \"Öncelikle 2 kardeşini karaciğer vericisi olmak üzere hazırladık; fakat uygun olmadıkları için onlardan nakil yapılamadı\" dedi. Acil bildirimde bulundukları Sağlık Bakanlığı\'ndan Antalya\'da bir donör olduğu bilgisine ulaştıklarını aktaran Prof. Dr. Aydınlı, şunları söyledi: \"Hasta yakınlarıyla birlikte durumu değerlendirdik. Hastanın gidişatı ve durumu sıkıntılıydı. Bu donörü değerlendirdikten sonra ameliyata karar verdik. Acil ameliyata aldık, hastamız şu anda birinci ayını tamamladı. 10 günü bulan yoğun bakım sürecinden sonra şu anda gördüğünüz gibi sağlıklı. Bugün de taburcu oluyor. Bu bizim için büyük bir mutluluk. Kırklı yaşlardaki bir insanın hayatının gerçekten yaşanması gereken zamanlarında, bir anda kendinin de bilmediği sebeplerden dolayı bir şekilde böyle bir karaciğer yetmezliği geçirmesi ve yine ülkemizin, devletimizin şartlarının ne kadar iyi olduğunun, hastalara ne kadar değer verildiğinin gösterilmesi açısından da önemli. Ambulans uçakla Kıbrıs\'tan getirilmesi, donör bulunması ve Akdeniz Üniversitesi gibi ülkemizin en iyi nakillerinin yapıldığı bir merkezde ameliyat olması onun da şansı.\" Hiçbir sağlık sorunu yokken evinde aniden ateşinin çıktığını, aşırı terlemeye başladığını, grip ya da nezle olduğunu düşünerek, doktora gittiğini anlatan Yılmaz Demirci ise kendisini hastaneye eşinin götürdüğünü söyledi. Lefkoşa\'dan sonrasını hatırlamadığını belirten Demirci, Antalya\'ya getirildikten sonra kardeşlerinin bağış için gerekli tahlilleri yaptırdıklarını; ancak karaciğerlerinde aşırı yağlanma tespit edildiği için bağışçı olamadıklarını kaydetti. Demirci, \"Ertesi gün Sağlık Bakanlığı\'na ulaşılmış. Antalya\'da donör bulunmuş. Doktorlarımız onun karaciğerini bana transfer etmeyi uygun gördü. Sağlığıma kavuştum ve bugün taburcu oluyorum. Doktorumun da söylediğine göre öbür tarafa gittim geldim. \'Mucize adamsın\' diyorlar, \'Mucize kurtuluş\' diyorlar. Bu bana ikinci şans oldu, mutluyum sevinçliyim\" diye konuştu.