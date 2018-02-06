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Spor

(Görüntülü Haber) Göztepeli Beto: “Önemli bir puan aldık”

Osman ŞİŞKO / TRABZON, (DHA) Göztepe’nin Portekizli kalecisi Beto, Trabzonspor ile golsüz berabere kaldıkları maçın ardından yaptığı açıklamada önemli bir puan aldıklarını söyledi

06 Şubat 2018 02:59

Osman ŞİŞKO / TRABZON, (DHA)

Göztepe’nin Portekizli kalecisi Beto, Trabzonspor ile golsüz berabere kaldıkları maçın ardından yaptığı açıklamada önemli bir puan aldıklarını söyledi.

Zor bir maç oynadıklarını kaydeden Beto, “Takım olarak aldık bir puanı. Çok da zor bir karşılaşmaydı. Burada Trabzonspor\'a karşı oynamak çok zorlu bir durum. Ama bütün takımı tebrik etmek gerekiyor, Gerçekten iyi savaştık ve iyi mücadele ettik. Bizim hedeflerimiz açısından bu bir puan çok önemli. Maçta 9-10 pozisyon kurtardım. Bugün Trabzonspor maça çok baskılı başladı. Oyunun tamamında sahanın her yerinde ciddi bir şekilde baskı yaptılar. Bu şekilde de bir maç oldu. Çok ofansif baskılarla bizi durdurmaya çalıştılar. Bizde takım olarak bu baskıya iyi dayanabildik. Ama maalesef bu baskıdan sıyrılıp, oyunu soğutup, sakinleştirip, dengeyi koruyup gerçek Göztepe\'yi sahaya yansıtamadık. Yine de önemli bir puan aldık” dedi.

 

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