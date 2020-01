(Görüntülü Haber) Göztepe - Teleset Mobilya Akhisarspor maçının ardından (1)

Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, Teleset Mobilya Akhisarspor\'u yenip üzerlerindeki baskıyı yok ettiklerini söyledi. İki takımın da 4 haftadır galibiyet alamadığına değinen Tuna, \"Güçlü ve karakterli takımlar bu tür dönemlerden çıkmasını bilir. Biz de çok değerli bir galibiyet aldık. İlk yarıda oyunu genişletirken sıkıntı yaşadık ve dikine oynayamadık. Çok yan pas yaptık. Fakat ikinci devrede hareketli oyun ve dikine paslarla sonuca gitmeyi bildik. Topu kaybettiğimiz anlarda da geriye dönmeyi iyi başardık aksi halde Akhisarspor bu durumdan iyi faydalanabilirdi. Biz iyi bir ekip olduğumuzu biliyorduk. Tıkandığımız anlar oluyor ama bizim hedefimiz her zaman kendimizi geliştirmek ve ligi iyi yerde bitirmek\" dedi. Sabri\'nin yedek kalması konusuna da değinen Tuna, \"Sabri çok değerli bir futbolcu. Yıllardır Galatasaray\'da oynayıp kaptanlık yaptıktan sonra başka yere gitmesi kolay olmuyor. Ben de futbolculuğumda bunları yaşadım. Ancak Sabri\'nin kalitesi tartışılmaz. Yerine görev alan Tanju\'nun da performansı oldukça iyiydi\" diye konuştu.



Teleset Mobilya Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk ise, kaybettikleri için çok üzgün olduklarını söyledi. Buruk, \"Maça baktığımız sıkışan bir oyun vardı. Duran topla golü yedik. Kendi bireysel hatalarımız vardı. Kilitlenen bir karşılaşmaydı, golü atan kazanacaktı. Kornerde gelen kafa golü, maçı çözdü. İlk kez duran toptan gol yedik. Bu bölümden sonra Göztepe daha akıllı oynadı, bizi zorladı. Göztepe\'yi tebrik ediyorum. Gelecek hafta kendi sahamızdaki maçı kazanıp, tekrardan çıkışa geçeceğiz\" dedi. Okan Buruk, yönetimi istifaya davet eden taraftara ise şu mesajı verdi:



\"6 senedir Akhisarspor Süper Lig\'de. Bu yönetimi hepimiz el üstünde tutmalıyız. Belli bütçelerle önemli işler yapıldı, yapılmaya da devam ediliyor. Her zaman kulüpçü olunmalı, her şartta takım desteklenmeli\"