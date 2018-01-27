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Spor

(Görüntülü Haber) Göztepe - Kayserispor maçının ardından

Marius Sumudica: "Buradan mutlu ayrılıyoruz Tamer Tuna: "Demba Ba haftaya aramıza katılacak" Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) Süper Lig'in 19'uncu haftasında Bornova Stadı'nda oynanan karşılaşmada Göztepe ile Kayserispor 1-1 berabere kaldı

27 Ocak 2018 23:06

Marius Sumudica: \"Buradan mutlu ayrılıyoruz Tamer Tuna: \"Demba Ba haftaya aramıza katılacak\" Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) Süper Lig\'in 19\'uncu haftasında Bornova Stadı\'nda oynanan karşılaşmada Göztepe ile Kayserispor 1-1 berabere kaldı. İki takım teknik direktörleri maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. MARİUS SUMUDİCA: \"BURADAN MUTLU AYRILIYORUZ Göztepe deplasmanından mutlu ayrıldıklarını ifade eden Kayserispor Teknik Direktörü Sumudica, \"Son iki maçı kaybetmiştik. Oyuncularımı tebrik etmek istiyorum. Ayrıca Göztepe taraftarını da kutlarım. Baskıyla maçı oynadık. Ancak buradan mutlu ayrılıyoruz. Bence bugün 1 değil 2 puan aldık. Göztepe\'nin ikili averajda önüne geçtik. Geçen haftaki Galatasaray maçını kaybetmeyi hak etmemiştik. İki karşılaşma aradan sonra 1 puan kazanmak beni sevindirdi. Taraftarlarımıza da çok teşekkür ediyorum. 12 13 saat yoldan gelerek bize destek verdiler. Bu da bizi bir hayli motive etti. Ayrıca son 20 dakikayı 10 kişi oynadık\" diye konuştu. TAMER TUNA: \"DEMBA BA HAFTAYA ARAMIZA KATILACAK\" Oyuna istekli arzulu başladıklarını ancak galip gelemediklerini ifade eden Tamer Tuna, \"Kayserispor\'un önde baskı bir yapan bir takım. Kayserispor\'un 20. dakikada kaleyi bulan tek şutu gol oldu. Bizim pas yüzdemiz, topa sahip olma oranımız ve ikili mücadele seviyemiz rakibe göre çok yüksekti. İkinci yarıda daha üretken olmayı başardık. Biz iyi yoldayız. İlk yarıda da ilk 2 maçtan 1 puan almıştık, ikinci devreye de aynı şekilde başladık\" dedi. Transfer çalışmaları hakkında da bilgi veren Tuna, \"Wallace Reis aramıza katıldı. Demba Ba da haftaya aramıza katılacak. İlk yarıdaki eksiklerimize göre takviye yaptık. Demba Ba önemli bir sakatlıktan sonra Beşiktaş\'a katıldı. Kendisi sakatlığını atlattı. Hiç tereddüt etmeden Ba\'yı istedik\" ifadelerini kullandı.

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