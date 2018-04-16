(Görüntülü Haber) Göztepe - Bursaspor maçının ardından

Mustafa Er: \"Ufak tefek eksikliklerimiz var\"

Tamer Tuna: \"Göztepe emin ellerde, böyle de sürecek\"

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)





Spor Toto Süper Lig\'in 29\'uncu haftasında Göztepe sahasında Bursaspor\'u 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından iki takım teknik direktörleri basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



İyi oynadıkları bir maçı kaybettiklerini söyleyen Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er, \"Oynadığımız oyunun karşılığı mağlubiyet olmamalıydı. İlk yarıda oyunun hakimiydik, pozisyonlar da bulduk. Fırsatları değerlendiremedik. Konsantrasyon bozukluğu yenilginin nedenlerinden biriydi. İyi futbolumuzun karşılığını alamadığımız için üzgünüz. Kalan 5 maçta takımımıza inanıyoruz. Bazı ufak tefek eksikliklerimiz var. Önümüzdeki haftalarda yenden çıkışa geçeceğiz\" dedi. Er, Sow\'un yedek kalmasıyla ilgili soruya da \"Sow bizim için çok önemli bir oyuncu. Sakatlığı vardı, sonradan değerlendirdik\" şeklinde cevap verdi.



TAMER TUNA: \"GÖZTEPE EMİN ELLERDE, BÖYLE DE SÜRECEK\"



Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna ise kritik bir galibiyet aldıklarını söyledi. Tuna, \"Beşiktaş maçı sonrası yaşananların ardından bu dönüş çok önemliydi. Taraftara çok teşekkür ediyorum. Başkanımız mini krizlerin ardından yanımızda oldu. Bursaspor çok mücadele verdi. Motivasyonumuzla galibiyet aldık. Göztepe emin ellerde, böyle de sürecek. Önümüzdeki haftalarda bu bütünlüğü sağlayarak yolumuza devam edeceğiz. Hedef Avrupa\'ydı bu hedef sürecek. Taraftarımızın bizi sahiplenmesi, başkanımızın ve yönetimimizin yanımızda olması çok önemliydi\" diye konuştu. Geleceği ile ilgili de konuşan Tuna, \"Göztepe\'ye ve kendime inandım. Kafamda ve gönlümde Göztepe dışında bir şey olmadı, sezon sonuna kadar da olmayacak. Kendi hedeflerimden önce Göztepe\'yi tutarak hareket ettim. Göztepe başarılı olursa Tamer Tuna başarılı olacak. Parayı hayatım boyunca ikinci hatta üçüncü plana ittim. Başkanımızla fikir alış verişinde bulunduk. Ben hayatım boyunca burada çalışacakmışım gibi planların içindeyim. Burada amacımız taraftarımızı mutlu etmek. Bu takım için ligde kalmak başarı olmayacaktır. Bunu ileriye taşımak için konuşuyoruz\" yorumunu yaptı.