(Görüntülü Haber) Gözaltına alınan anne babalarını polis aracında beklediler

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA\'da 40 bin lira değerinde, 8 kilo esrarla yakalanan çift, gözaltına alındı. Çiftin 3 çocuğu, sağlık kontrolüne götürülen anne babalarını polis aracında bekledi. İl Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde istihbaratı üzerine bir otomobili takibe aldı. Ekipler, dün kent merkezinde durdurdukları araçta yaptıkları incelemede, stepne ve kaporta kısımlarına gizlenmiş, 40 bin lira değerinde, 8 kilo esrar ele geçirdi. YÜZÜNÜ EŞARBIYLA KAPATTI Otomobilde 3 çocuklarıyla bulunan M.Ç. ile kocası M.Ç. gözaltına alınarak, Antalya Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne götürüldü. İfadelerinin ardından çift, sağlık kontrolü için Sema Yazar Semt Polikliniği\'ne getirildi. Şüphelilerden M.Ç., polis aracından indirilirken yüzünü eşarbıyla kapattı. Çiftin çocukları ise anne ve babalarının sağlık kontrolünün tamamlanmasını polis aracında bekledi. Şüpheli çift, \'Uyuşturucu madde ticareti\' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.