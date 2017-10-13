T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Gözaltına alınan anne babalarını polis aracında beklediler

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da 40 bin lira değerinde, 8 kilo esrarla yakalanan çift, gözaltına alındı

13 Ekim 2017 19:53

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA\'da 40 bin lira değerinde, 8 kilo esrarla yakalanan çift, gözaltına alındı. Çiftin 3 çocuğu, sağlık kontrolüne götürülen anne babalarını polis aracında bekledi. İl Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde istihbaratı üzerine bir otomobili takibe aldı. Ekipler, dün kent merkezinde durdurdukları araçta yaptıkları incelemede, stepne ve kaporta kısımlarına gizlenmiş, 40 bin lira değerinde, 8 kilo esrar ele geçirdi. YÜZÜNÜ EŞARBIYLA KAPATTI Otomobilde 3 çocuklarıyla bulunan M.Ç. ile kocası M.Ç. gözaltına alınarak, Antalya Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne götürüldü. İfadelerinin ardından çift, sağlık kontrolü için Sema Yazar Semt Polikliniği\'ne getirildi. Şüphelilerden M.Ç., polis aracından indirilirken yüzünü eşarbıyla kapattı. Çiftin çocukları ise anne ve babalarının sağlık kontrolünün tamamlanmasını polis aracında bekledi. Şüpheli çift, \'Uyuşturucu madde ticareti\' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

AlparslanDHA ANTALYAEmniyeti Narkotik Suçlarla MücadeleMüdürlüğüEkiplerYÜZÜNÜ EŞARBIYLA KAPATTI OtomobildeAntalya AsayişSema Yazar Semt Polikliniği

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24