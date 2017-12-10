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Dünya

(Görüntülü Haber) Görünmezlik pelerini Çin’de sosyal medyayı salladı

Hilal Sarı / İstanbul, 10 Aralık (DHA) – Çin’de sosyal medyada paylaşılan bir “görünmezlik pelerini” videosu her izleyeni şaşkına çevirdi ve kısa sürede ülkede 21

10 Aralık 2017 18:54

Hilal Sarı / İstanbul, 10 Aralık (DHA) – Çin’de sosyal medyada paylaşılan bir “görünmezlik pelerini” videosu her izleyeni şaşkına çevirdi ve kısa sürede ülkede 21.4 milyondan fazla kişi tarafından izlendi ve ülkenin güvenlik bakanlığı da dahil birçok kurum ve basın kuruluşu tarafından da paylaşıldı. Çin’in sosyal paylaşım ağı Weibo’da paylaşılan videoda bir adam şeffaf bir kumaş parçasını elinde tutuyor ve üzerine tuttuğu anda vücudunun bir kısmı yok oluyor. Sosyal medyada hızla yayılan video üzerine Kamu Güvenliği Bakanı Chen Shiqu da bir açıklama yaparak böyle bir görünmezlik pelerinin askeri amaçlarla da kullanılabileceğini söyledi. Chen 4 Aralık’ta Weibo hesabında videoyu paylaşarak “görünmezlik pelerini”nin askeriyede faydalı olabileceğini yazdı. Çinli internet kullanıcılarının Çin’de üretilmiş bir “görünmezlik pelerini” olması sebebiyle heyecanlandığı amatör video birçok video yapımcısına göre bazı yazılımlar kullanılarak üzerinde oynanmış.

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