(Görüntülü Haber) Görme engellilerin umudu oldu

Samed Aydın SUN -KAYSERİ,DHA) AKDENİZ Üniversitesinde santral memuru olan 26 yaşındaki görme engelli Umut Yolcu, gerçekleştirdiği Yaşasın Körlükle Mücadele projesiyle görme engellilere \'Umut\' oldu. Görme engelliler için büyük bir sorun haline gelen ders çalışma problemini geliştirdiği projeyle sorun olmaktan çıkardı. Umut Yolcu, karşılaştığı zorluklardan dolayı kendisiyle aynı kaderi yaşayan insanlara umut olmak için \'Yaşasın Körlük Mücadelesi\' projesini hayata geçirdi. Yolcu, projeyle, elindeki kaynak kitapları bir kaç gönüllü üniversite öğrencisi arkadaşına okutarak, seslendirme yaptırarak kendisi gibi görme engelli olan kişilerin hayallerine ışık tutmayı amaçladığını belirtti. Doğduktan kısa bir süre sonra gözlerini kaybettiğini ifade eden Umut Yolcu,sözlerine şöyle devam etti Doğduğum hastanede hemşirenin hatası sonrası küveze konduktan sonra gözlerim bantlanmadığı için oksijen göz damarlarını yakarak yok etmiş ve bu yüzden görme yitimi kaybetmişim.Bu benim için asla bir engel olmadı ve tüm eğitimimi başarıyla tamamladım. Niğde?de görme engelliler ilkokulunda okumaya başladım ardından Kayseri\'de görme engelliler okulu açılınca kaydımı Kayseri\'ye aldırdım.Sonrasında Kayseri Kocasinan Atatürk Lisesi\'nde lise eğitimimi tamamlayarak Erciyes Üniversitesi Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı bölümünde okudum. İki üniversite bitirdiğine dikkat çekip hayalinin üçüncü üniversite olduğunu söyleyen Yolcu, \'Açık öğretimden ikinci üniversite olarak Sosyoloji bölümünü okudum. Üçüncü üniversiteyi de okumak istiyorum. Aslında hayalim futbol spikeri olmaktı. Görme engelli olduğum için bu hayalimi gerçekleştiremedim ama hayata tutunmaya devam ediyorum dedi. Yolcu, 2016 yılı Nisan ayında gerçekleşen E-KPSS sınavı ile Eylül ayında memur olarak Antalya Akdeniz Üniversitesi Finike Meslek Yüksekokulu\'na atandığını kaydetti. Umut Yolcu, E-KPSS\'ye öncellikle Çocuk Gelişim Kulübü\'nün hazırladığı konferans sayesinde hazırlanmayı düşündüğünü belirterek, Çocuk Gelişim Kulübünün düzenlediği konferansta Dikey Geçiş Sınavına (DGS) yönelik bilgilendirme yapılıyordu ben de E-KPSS sınavına hazırlanıyordum.Elimde ne kadar sesli kaynak olursa olsun canlı canlı bir öğretmenden dinlemek ve soru çözmenin bana daha fazla katkı sağlayacağını düşündüm. Bu konferansta bir dershanesinin hocasıyla tanışma fırsatı buldum. Yardım almam gerektiğini düşündüm. Bu yüzden dershaneye başladım. Bu süreçte diğer bir sorun ise kitaplardı. Göremediğim için okuyamıyordum. O sorunu da hocalarım ve arkadaşlarım sayesinde aştım. Hocalarım bir yandan ek etütler düzenliyor, arkadaşlarım ise kitaplarımı okuyordu. şeklinde konuştu. Birkaç üniversite öğrencisiyle görüşerek proje ile ilgili ilk adımı attıklarını dile getiren Umut Yolcu, \'KPSS sorularını üniversite öğrencilerinin yardımıyla seslendirmeye başladık. Bu soruları sesli olarak mail üzerinden aldım ve dershaneye gidemeyen görme engelli öğrencilere ulaştırmaya başladım. Bu sayede engeli olan insanlar da sınavlara hazırlanabildiler diye konuştu. Görme engelli bireylere tavsiyelerde de bulunan Yolcu, Pes etmesinler, çalışsınlar. diyerek, görme engelli birinin her sektörde çalışmasının mümkün ve kolay olmadığını, kamunun kendileri için daha garanti ve kolay bir alan olduğunu vurguladı. Engellilerin tek başlarına da hayatlarını sürdürebileceklerini söyleyen Yolcu, Aileler, çocuklarını sırf görme engelli diye evden çıkarmıyor. Bu yanlış bir düşünce.Benim ailemin bu süreçte bana çok desteği oldu beni hiç bir zaman kısıtlamadı her kursa gittim. Bu sayede kendimi geliştirme fırsatı buldum ve hala da geliştiriyorum. Gerektiğinde tek başımıza yaşamayı bilmeliyiz. şeklinde konuştu.