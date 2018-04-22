(Görüntülü Haber) Görme Engelliler Judo Dünya Kupası'nın ilk gününde Türkiye'den 2 madalya

Ercan ATA - Tolga YILDIRIM / ANTALYA, (DHA) Antalya\'da bugün başlayan Görme Engelliler Dünya Judo Dünya Kupası\'nın ilk günününde Türkiye, Zeynep Çelik ve Ecem Taşın ile 2 bronz madalya kazandı. 36 ülkeden 300 sporcunun mücadele ettiği Judo Dünya Kupası\'nda millileri 23 sporcu temsil ediyor. İlk sırayı alan bin dolar, ikinci 500 dolar ve üçüncü olan sporcuların 300 dolar alacağı turnuva sabah seansıyla başladı. Eleme maçların ardından turnuvanın açılış töreni yapıldı. Törenin ardından başlayan final seansında kilolarında dereceye giren sporcular belli oldu. ZEYNEP ÇELİK 9 SANİYEDE BRONZ MADALYAYA UZANDI Kadınlar 57 kiloda millilerin altın madalya umudu Zeynep Çelik, ilk turu bay geçti. Çeyrek finalde Hindistanlı sporcuyu ippon (tuş) ile yenerek yarı finale yükseldi. Yarı finalde Ukraynalı sporcuya yenilen milli sporcu, bronz madalya için tatamiye çıktı. Ukraynalı Inna Cherniak ile karşılaşan Çelik, maçın başlama komutunun ardından rakibini 9 saniyede ippon (tuş) yaparak bronz madalya kazandı. TÜRK SPORCULAR BRONZ MADALYA İÇİN KARŞILAŞTI 48 kilo kadın millilerde 1\'inci ve 2\'nci tur maçlarını kazanan Ecem Taşın ve Cahide Eke çeyrek finalde rakiplerine yenilerek, repesaj maçlarına çıktılar. Cahide ve Ecem rakiplerini yenerek bronz madalya için tatamiye iki Türk sporcu olarak çıkmış oldular. Bronz madalya için karşılaşan Ecem ve Cahide arasında tatamiden Ecem galip çıktı. Ecem waza-ari ile 1-0 önde olduğu karşılaşmayı ippon ile kazanarak bronz madalyanın sahibi oldu. Cahide Eke ise Dünya 5\'incisi olarak turnuvayı tamamladı. RECEP ÇİFTÇİ DÜNYA 5\'İNCİSİ OLDU Erkekler 60 kiloda altın madalya umudu Recep Çiftçi ilk turu bay geçti. Çeyrek finalde rakibine yenilince iki repesaj maçına çıktı. İki maçta da rakiplerini aynı skorlarla ippon (tuş) ile geçerek bronz madalya için tatamiye çıktı. Jang Seangiin karşısında maça istekli başlayan Çiftçi, rakibinin oyunu karşısında ippon olarak maçı kaybetti ve Dünya 5\'incisi oldu. Öte yandan Görme Engelliler Dünya Judo Dünya Kupası\'nın son gününde kadın ve erkeklerde 63, 70,+70, 90, 100 ve +100 kilolarda sporcular tatamiye çıkacaklar.