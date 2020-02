(Görüntülü Haber) Görme engelli taraftarın futbol aşkı

Aytekin KALENDER - Bayram Ali SARI RİZE,(DHA)

Rize\'nin Pazar ilçesinde oturan doğuştan görme engelli Ramazan Dursun (46) futbol sevgisi ile dikkat çekiyor. Çaykur Rizespor\'un, evinde oynadığı maçlarda stadyumda tribünde yerini alan Dursun, göremediği ancak radyodan dinlediği futbol maçlarının heyecanını yaşıyor.

Pazar ilçesinde oturan doğuştan görme engelli Ramazan Dursun, Ankara Görme Engelliler Okulu\'nda aldığı eğitimin ardından Bursa Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetim Bölümünden mezun oldu. Çaykur\'a ait fabrikada memur olarak çalışan Dursun, futbol sevgisi ile ilgi odağı oluyor. Çaykur Rizespor\'un, evinde oynadığı maçlarda stadyumda tribünde yerini alan Dursun, göremediği ancak radyodan dinlediği futbol maçlarının heyecanını yaşıyor.

Çaykur Rizespor\'un sevgisinin kendisinde çok önemli bir yeri olduğunu ifade eden Ramazan Dursun, Rize\'de yaşadığımız için Rizespor bizim üst kimliğimizdir. Bizim içimizde olan bir takımdır. Acılarını tatlılarını paylaşıyoruz. Rizespor\'u ben bir futbol takımı olarak görmüyorum aynı zamanda bir sosyal sorumluluk çerçevesinde değerlendiriyorum. Oynanan müsabakalara bakıp sonuç olarak değerlendirmemek uzun vadeli olarak değerlendirmek gerekiyor. Taraftar olarak bazen duygusal olabiliyoruz ama her takım kazanmak istiyor. Bizde kaybettiğimiz için üzülüyoruz. Ben Rizespor\'u sonuç odaklı değil de gönül gözüyle seviyorum dedi.

ELİMDEKİ BASTONUM BENİM HER ŞEYİM

Engelli olmanın kendisine ekstra bir yük yüklemediğini ifade eden Dursun, Fiziksel olarak engelliyim ama bu ruhuma yansımıyor. İnsanların fiziki eksikleri olması şu veya bu işleri yapamayacağı anlamına gelmiyor. Şartlar ne olursa olsun ben ait olduğum takımı desteklemeyi kendime bir görev olarak addediyorum. O yüzden her türlü zorluklar bana vız gelir tırız gider. Elimdeki bastonum benim her şeyim. Bu baston benim hayat arkadaşım. Bastonum bende olduğu sürece dünyada gidemeyeceğim hiçbir yer yok. Hele ki konu Rizespor olursa her yere giderim. Rizespor bizim gözümüz kulağımız her şeyimiz. Bu yüzden her maçına gelerek takımımızı destekliyorum. Maçlara minibüse binerek gelip gidiyorum. Herkesin yaşadığı zorlukları bende yaşıyorum. Engeller takılmak için değil de aşılmak için vardır. Bizde elimizden geldiğince sporla, müzikle, sanatla engelleri aşmaya çalışıyoruz. Zorlukları seviyorum zorluklarla mücadele etmek hoşuma gidiyor diye konuştu.

TRİBÜNLERİ DOLDURALIM

Çaykur Rizespor taraftarına da mesaj gönderen Dursun şöyle dedi Bu takımlar zor şartlarda mücadele ediyorlar. Biz taraftar olarak bu takımlara sırtımızı dönersek zaten zor şartlarda mücadele ediyorlar daha zor duruma düşerler. Yani bu takımlar başarılı olur başarısız olur. Büyük takım dediğimiz takımlarda zaman zaman çıkmaza düşüyorlar. Bu tribünleri dolduralım. Neden her maça 15-20 bin taraftar gelmez. Bizi ne engelliyor. Bu soruyu kendimize soralım. Taraftardan tek isteğim gelelim takımızı destekleyelim yenip yenilmek önemli değil taraftar dersi verelim. Boş tribünlere oynamayalım.