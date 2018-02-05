(Görüntülü Haber) Görme engelli şampiyon satranççı, ilki başarmak istiyor

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA)- GÖRME engelli milli satranççı Ünal Dönmez (25), Türk sporcuların henüz madalya kazanamadığı Görme Engelliler Dünya Şampiyonası\'nda dereceye girip, ilki başarmak istiyor. Malatya\'da oturan Ünal Dönmez, ilkokul çağında yaşadığı tavuk karası hastalığı sonrası görme yetisinin büyük bölümünü kaybetti. Yüzde 90 görme engelli Ünal Dönmez, eğitim gördüğü okulda 12 yaşında beden eğitimi öğretmeninin yönlendirmesiyle satranç öğrendi. Dönmez, 8 yıldır profesyonel olarak ilgilendiği satranç sporunda Türkiye şampiyonluğu kazanıp, milli takıma seçildi. Görme engelli birey olarak yaşadığı zorlukları satrançla \'mat\' ettiğini kaydeden Ünal Dönmez, milli takımda da uluslararası şampiyonalarda satrançta madalya kazanan görme engelli ilk sporcu olmak istediğini aktardı. \'SATRANÇ SABIR VE DOĞRU KARAR VERMEYİ ÖĞRETTİ\' Satrancın yaşamında önemli bir rolü bulunduğuna değinen Ünal Dönmez, satrancın sabır gerektirdiğini ve hayatında da sabırlı olmaya yol gösterdiğini anlattı. Satrancın bireysel spor olması nedeniyle kişinin doğru karar verme yetisini güçlendirdiğine dikkati çeken Ünal Dönmez, ekip çalışmasında da takım ruhunu pekiştirdiğini aktardı. Satrancın kişinin odaklanma becerisini artırdığını dile getiren Dönmez, bunun da başarıyı beraberinde getirdiğini söyledi. Satrançta ve hayatta başarının sırrını anlatan Ünal Dönmez, \"Satranççılar arasında bir söz vardır. Ne kadar satrançla ilgileniyorsan, o kadar iyi satranççısındır. Yetenek önemli ama istek, arzu, yetenekle birleşirse başarılı olabiliyorsunuz. Başarının sırrı çok basit, gerçekten istemek\" diye konuştu. \'HEDEF DÜNYA ŞAMPİYONASINDA MİLLİ TAKIM DERECESİ\' Ağustos ayında Polonya\'da düzenlenecek Görme Engelliler Dünya Şampiyonası\'na katılmak istediğini vurgulayan Ünal Dönmez, \"Milli takım olarak uluslararası alanda Avrupa ve dünya şampiyonasında henüz başarı elde edemedik. Bu sene takım sıralamasında derece yapma isteğimiz var. Burada sadece bir ya da 3 kişinin iyi olması yetmiyor. Takım olarak çok iyi sporcular olmalıyız. Çok çalışmalıyız. İnanıyoruz ki bir gün derece gelecek. Her sporcunun istediği gibi ben de başarılı olmak istiyorum, ama bazen satrançta sürprizler, anlık hatalı kararlar verilebiliyor\" dedi.