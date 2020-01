(Görüntülü Haber) Görme engelli kuzenin bağışladığı karaciğerle teşekküre geldi

Erol AKKIR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da siroz hastası 33 yaşındaki Samiye Ateş, görme engelli kuzeni 31 yaşındaki Mehmet Yasin Sökmen\'in 2 yıl önce bağışladığı karaciğerinin bir bölümüyle hayata tutundu. Ameliyatlarının gerçekleştiği hastanenin Organ Nakli Koordinatörü Nilgün Bilal\'i ziyaret eden ikili, kendisine teşekkür etti. İskenderun\'da oturan görme engelli Mehmet Yasin Sökmen, 2 yıl önce karaciğerinin bir bölümünü bağışladığı kuzeni Samiye Ateş ile birlikte Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Merkezi Organ Nakli Koordinatörü Nilgün Bilal\'i ziyaret etti. Hayatlarında çok önemi olduğunu ve kendisine minnet duygularını ifade için kelime bulamadıklarını söyleyen kuzenler, \"Organ nakli adına ülke insanları için bir lütufsunuz\" diyerek, koordinatör Nilgün Bilal\'e teşekkür etti. BAĞIŞ YAPIN CAN KURTARIN İki yıl önce kuzenine karaciğerinin bir bölümünü bağışlamak için Akdeniz Üniversitesi Hastanesi\'ne geldiklerini, bağış yaptığı kuzeni ve kendisinin sağlıklı ve mutlu olduklarını söyleyen Sökmen, \"Bu hafta organ bağışı haftası, her insan fedakarlık yapmak ister. İyi bir şeylere sebep olmak istiyorsanız, öncelikle bir insan hayatını can kurtarmaya vesile olun. Gelin organa ihtiyacı olan hastalarımıza yardımcı olun\" diye konuştu. GÖRME ENGELLİ KUZENİM HAYATA BAĞLADI Görme engelli kuzeninin karaciğerinin bir bölümüyle hayata bağlandığını söyleyen Samiye Ateş ise \"Akciğer Sendromu\'na bağlı siroz hastasıydım. Bugün bu hastalığı yendim ve buradayım çok şükür. Kuzenim görme engelli olmasına rağmen bana yeniden hayat bağışladı. Organ bağışlayıp bir çocuğu öksüz bırakmaktan kurtarıyorsunuz. Bir anne ya da babayı çocuklarına bağışlıyorsunuz. Organ bağışlanan kişi yeniden doğmayı, yeniden yaşamayı tadıyor. Umarım herkes organlarını bağışlar\" diye konuştu. Ziyaretleri sırasında organ bağışının önemini ve bağışı artırmanın yöntemlerinin ne olması konusunda yapılanları konuştuklarını söyleyen Samiye Ateş, \"Ben Yasin\'in ayaklarını öpsem, sırtımda taşısam yetersiz. Çünkü o dönemde içinde bulunduğum çaresizliği anlatacak kelime bulamam. Yasin sadece beni değil çocuğumun geleceğini ve psikolojisini de kurtardı. Yasin bu fedakarlığı benim için yaptı, benimle birlikte ailem de kurtuldu. Çocuğum annesiz kalmadı, ben evlatsız kalmadım. Kocam eşini kaybetmedi. Ben her sabah çocuğumu son defa öpüyor, her sabah son defa kokusunu alıyorum diye mutlu oluyordum. Bu anlatılmaz bir duygu\" dedi. YAŞAM BEKLENTİSİ ÇOK DÜŞÜKTÜ Koordinatör Nilgün Bilal ise \"Bağışçı Yasin Sökmen ve alıcı Samiye Ateş\'in sağlıklı bir şekilde ziyarete gelmeleriyle oldukça mutlu olduk. Samiye Ateş, karaciğer yetmezliğiyle hayat beklentisi çok düşük olan ve acil karaciğer nakli olması gereken bir hastamızdı. Yaşam beklentisi çok düşüktü. Görme engelli kuzeni ona karaciğerinin bir bölümünü bağışladı. Ameliyatın üzerinden 2 yıl geçti ve her ikisi de son derece sağlıklı ve mutlular\" diye konuştu. 24 BİN 500 KİŞİ BEKLEME SIRASINDA Nilgün Bilal, ülkemizde yaklaşık 60 bin hastanın diyaliz makinelerine bağımlı hayatını sürdürdüğünü belirterek, \"Bunların içinde 23 bin kişi böbrek bekliyor. Diğer organ bekleyen hastalarımızı da düşünürsek kalp, karaciğer, pankreas gibi hastalarla birlikte bugün itibarı ile ülkemizde yaklaşık 24 bin 500 kişi şu an Sağlık Bakanlığı Organ Bekleme Sırası\'nda organ bekliyor\" diye konuştu.