(Görüntülü Haber) Görme engelli 17 yaşındaki Ekrem'in müzik sevgisi ve yeteneği görenleri şaşırtıyor

Arif ARSLAN-Reşat YİĞİZ BATMAN,(DHA)- BATMAN\'da, doğuştan görme engelli olan ve Türk Telekom Anadolu lisesinde okuyan Ekram Ataibiş, müzik sevgisi ve çaldığı enstrümanlar ile görenleri şaşırtıyor. Gitar, erbane, bağlama ve piyano gibi enstrümanları çalabilen lise öğrencisi Ekrem Ataibiş, 5 yıl önce müziğe olan tutkum başladı. Önce piyano çaldım. Ardında da diğer müzik enstrümanlarına yöneldim. Müzik öğretmenlerinden ders aldım. Tüm derslerin arasında en iyi dersim müzik. Önceleri zorlandım ama sonradan kulağıma hoş gelen müzikle bir çok şeyi başaracağıma inandım. Hedefim liseyi tamamlar tamamlamaz konservatuara gitmektir dedi.Doğuştan ama 17 yaşındaki Ekrem Ataibiş, müzikle yaşama sarıldı. Türk Telekom Anadolu lisesinde okuyan 17 yaşındaki Ekrem Ataibiş, müzik ve enstrümanlara merakı nedeniyle kısa sürede bir çok müzik aletini çalmayı öğrendi. Gitar, erbane, bağlama, piyano gibi enstrümanları çalabilen lise öğrencisi Ekrem Ataibiş, 5 yıl önce müziğe olan tutkum başladı. Önce piyano çaldım. Ardında da diğer müzik enstrümanlarına yöneldim. Müzik öğretmenlerinden ders aldım. Tüm derslerin arasında en iyi dersim müzik. Önceleri zorlandım ama sonradan kulağıma hoş gelen müzikle birçok şeyi başaracağıma inandım. Hedefim liseyi tamamlar tamamlamaz konservatuara gitmektir dedi. BABA ATAİBİŞ, O\'NUN DÜNYASI MÜZİK Doğduğunda gözleri göremeyen oğlu Ekrem\'in okumaya ilgisinin müzikle arttığını ifade eden baba Nezir Ataibiş ise, Ekrem, yaklaşık 5 yıl önce müziğe yöneldi. Piyanodan bağlamaya kadar birçok müzik aletini profesyoneller gibi çalabiliyor. Müzik öğretmenleri ondan çok memnun. Onların desteğiyle Ekrem\'in konservatuara gidebileceğine inanıyorum. Ne okumada ne de müzik derslerinde arkadaşlarından geride kalıyor. Ekrem, okulun başarılı öğrencilerinden. Oğlum görmemesine rağmen engel tanımıyor diye konuştu.Türk Telekom Anadolu lisesinde okuyan Ekrem Ataibiş\'i arkadaşları da yalnız bırakmıyor. Ataibiş\'in en yakın arkadaşlarından Emrullah Ekinci, ?Ekrem okula gelir gelmez, her konuda yardımcı olmaya çalışıyorum. Arkadaşlarıyla çok uyumlu. Üstelik müzikle arası çok iyi olduğu için çok sevdiği konservatuarda okumak istiyor. Sınıfta, teneffüste her zaman Ekrem\'in yanındayız dedi.