(Görüntülü Haber) Görevden alınan Hazinedar'dan açıklama: Milletin verdiği kararı ancak ve ancak millet alır

Mehmet İlkay ÖZER-Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA)-İÇİŞLERİ Bakanlığı\'nın kararı ile görevinden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, belediye binası önünde yaşanan sürece ilişkin açıklama yaptı. \"YÜZDE 77 OYLA BEŞİKTAŞ HALKININ EMANETİNİ TEMSİL EDİYORUM\" \"Allah\'ın verdiği canı Allah alır. Demokrasilerde bunu tezahürü de milletin verdiği emaneti ancak ve ancak millet alır\" diyerek sözlerine başlayan Hazinedar, şöyle devam etti: Henüz şahsıma tebliğ edilmemiş olmasına rağmen, görevden uzaklaştırılmama yönelik karara ilişkin söyleneceklerin birçoğunu bugün söyledim. Yüzde 77 oyla Beşiktaş halkının emanetini temsil ediyorum. Önce bana partimin bana görev tevdi ederek, yüklediği büyük bir sorumlulukla, Beşiktaş halkının ve milletimin bana yüklediği sorumlulukla halkıma 4 yıla yakın bir süre hizmet etmeye çalıştım. Çok zor şartlarda, merkez siyasetinin yerel yönetimler üzerinde kurduğu, hiç bir dönemde görülmemiş bir vesayetin altında bu emaneti hakkıyla yerine getirmeye çalıştık. Her zaman devlet tektir, devlet parti, insan ayrımı yapmadan bu emaneti milletimiz için kullanma anlayışıyla bu dört yıla yakın süreyi idrak ettik. Devlet kurumları arasındaki iş birliğini, bu kurumları yönetenler arasındaki iş birliğini savunarak, bu günlere geldik. Önümüze konulan bütün engellemelere rağmen, bu iş birliği çabamızın toplumda yarattığı, yüzünü millete dönen bu aziz milletin hassasiyetlerine, beklentilerine, önceliklerine, değerlerine herkesten fazla saygı göstererek, hizmet etmeye çalıştık. Bu sürecin sonunda vesayetin yani merkez siyasetinin yerel yönetimler üzerinde kurduğu tahakkümün, kötüye kullanımının birçok örneğini yaşadık. \"AİLELERİ BU İŞLERE KARIŞTIRMAYIN\" Hazinedar, kendisine yöneltilen suçlamalar hakkında, \"Ben Cumhuriyet Halk Partisinin en yüksek oy aldığı şehrin belediye başkanıyım. Atatürk devrimlerinin milli ve manevi değerlerle birlikte en güzel yaşandığı şehrin belediye başkanıyım. Herkesin gözünün olduğu, herkesin büyük bir iştahla baktığı bir şehrin belediye başkanıyım. Basından öğrendiğim kadarıyla uzaklaştırılma gerekçem, birtakım yolsuzluk iddialarıyla birlikte 2016 yılından beri hakkımda yürütülen FETÖ/PDY üyeliği iddiasıyla yürütülen soruşturmalar. Değil ben ailemde, sülalemde değil bu darbeci cemaate, hiç bir cemaate mensup bir tek kişi bulamazlar. İktidarın bu terör örgütünü meşru gördüğü, 17/25 Aralık\'tan önce dahi avukat ve işadamı kimliğimle bu terör örgütünün organizasyonlarıyla küçücük, minnacık, nokta kadar bir işimiz ne siyaseten ne ticareten ne de sosyal olarak olmamıştır, olamaz. Ne şahsımın ne ailemin. Burada en çok üzüldüğüm, sadece şahsıma değil, bu soruşturma aynı zamanda evladıma, eşime de yöneltilmiştir. Onların da yurt dışına çıkış yasağı konularak, pasaportları ellerinden alınmıştır. Bugün Sayın Cumhurbaşkanı\'na bir çağrı yaptım. Onun eleştirdiği sistem onun çocuklarına yurt dışında okuma fırsatı vermiştir. Benin evladım Türkiye\'nin en iyi okullarında okudu. Benim evladıma yurt dışında okuma fırsatı dahi vermedi. Aileleri bu işlere karıştırmayın\" dedi. \"16 TEFTİŞ GÖREVLİSİ BUGÜNE KADAR TEK BİR ŞEY BULAMAMIŞTIR\" Hazinedar, konuşmasına şöyle devam etti: Bugün hakkımdaki iddialara ilişkin belediye başkanı sıfatımla ilgili açılmış tek bir dava bulunmamaktadır. Ne gariptir ki 1 Aralık yani Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi\'nin görevden uzaklaştırıldığı tarihe kadar hakkımdaki tüm araştırma ve soruşturmalarla ilgili lehimde kararlar verilmiştir. Hem Mülkiye müfettişleri hem Danıştay tarafından.1 Aralık tarihinde belediyemize 16 müfettiş gönderilmiştir. 16 teftiş görevlisi bugüne kadar tek bir şey bulamamıştır. Belediye başkanını görevden uzaklaştırmalarının nedeni, soruşturmanın selametidir. Soruşturmanın selametini ben nasıl tehdit edebilirim? Şu anda 16 müfettişe bütün evraklar verilmiştir. Belediyemiz son iki yılda belediyecilik tarihinde görülmemiş sayıda incelemeye tabi tutulmuştur. Bütün bunlardan hiç bir şey bulamayanlar, \'biz kararı verdik, siyaseten verdiğimiz kararı siyaseten uygulamak üzere, altı boş gerekçeleri bildiriyoruz\' demişlerdir.