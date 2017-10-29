(Görüntülü Haber) Gönüllülerden, hasta çocuklara eğlence

Mücahit YOLCU/GAZİANTEP,(DHA) GAZİANTEP\'te gönüllüler tarafından kurulan İyilik Hareketi tarafından diyalize mahkum böbrek nakli bekleyen ve lösemi hastası çocuklara. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında etkinlik düzenlendi. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi\'nin desteğiyle 50 kişilik gönüllü tarafından kurulan İyilik Hareketi, sürekli hastalığı olan çocukları bir restoranda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında düzenlenen etkinlikte bir araya getirdi. Böbrek nakli bekleyen 300 çocuk ile lösemi hastası çocuklar, aileleriyle katıldığı etkinlikte Büyükşehir Belediyesi bandosunun çaldığı şarkılarla eğlendi. Seslendirilen şarkılara eşlik edip doyasıya eğlenen çocuklar, Atatürk ve Cumhuriyet şiirlerini de okudu. Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Berfin Kılıç, nefroloji hastalarının ömürleri boyunca meşakkatli bir süreç içerisinde olduklarını belirterek, \"Her şeyi yiyemiyorlar, her şeyi içermiyorlar. O kadar listeler dolusu ilaç kullanıyorlar. Aylık kontrolleriyle birlikte kendi hayatlarında zorlu bir süreç yaşıyorlar. Onların bu zorlu süreci içerisinde böyle bir etkinlik düzenlendi\" dedi. İyilik Hareketi sözcüsü Pınar Yalkın ise, çocuklara moral vermeyi amaçladıklarını ifade ederek, 2 saatliğine de olsa onları eğlendirdikleri için mutlu olduklarını söyledi.