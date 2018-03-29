(Görüntülü Haber) Gönüllü tiyatrocular gündüz işte, akşam sahnede

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)- AFYONKARAHİSAR Belediyesi Şehir Tiyatrosu\'nda muhasebeci, kadın kuaförü, öğrenci, sağlık çalışanı gibi farklı meslek gruplarından gönüllü oyuncular görev yapıyor. Tiyatrocular gündüz işlerini yaparken, akşam ise sahneleyecekleri oyun için prova yapıyor. Afyonkarahisar Belediyesi Şehir Tiyatrosu\'nda, kapı tamircisi, gazeteci, öğretmen, muhasebeci, bankacı, kadın kuaförü, üniversite öğrencisi, belediye çalışanı, sağlık personeli ve gümüşçü gibi farklı mesleklerde çalışan gönüllü oyuncular görev alıyor. Gündüzleri mesleklerini icra eden gönüllü tiyatrocular, akşam ise oyunlarına hazırlanıyor. Sanat Yönetmeni Hasan Hüseyin Elmas\'ın öncülüğünde çalışmalarını sürdüren tiyatrocular, oyunlarını sahnelemek için özveriyle çalışıyor. Yılmaz Erdoğan\'ın yazdığı \'Bana bir şeyhler oluyor\' adlı oyunu hazırlayan gönüllü tiyatrocular, 27 Mart Tiyatrolar Günü\'nde oyunu sanatseverle buluşturdu. Oyun, çeşitli tarihlerde 5 kez daha sahnelenecek. 20 GÖNÜLLÜ OYUNCU VAR Afyonkarahisar Belediyesi Şehir Tiyatrosu\'nda 9 yıldır sanat yönetmeni olarak görev yapan Hasan Hüseyin Elmas, gönüllü oyuncularla gurur duyduğunu söyledi. 20 kişilik oyuncu kadrosunun tamamının gönüllülerden oluştuğunu aktaran Elmas, Afyonkarahisar halkının da tiyatroyu çok sevdiğini belirtti. Görev süresi boyunca 200\'e yakın gönüllü oyuncuyla çalıştığını aktaran Elmas, \"Yeni oyunumuza 20 oyuncuyla hazırlanıyoruz. Seçmeler yapıyoruz. Birçok meslek dalından kadın, öğretmen, doktor, avukat, psikolog, muhasebeci, belediye işçisi, kapı tamircisi, gazeteci arkadaşlarımız gönüllü olarak tiyatromuzda bulunuyor\" dedi. \'İNANILMAZ BİR TİYATRO SEYİRCİSİ VAR\' Afyonkarahisar halkının tiyatroya bakışının her geçen gün olumlu yönde değiştiğini ifade eden Elmas, sahneledikleri oyunlarla beğeni topladıklarına işaret etti. Elmas, \"Bundan 9 yıl önce tiyatro bu kadar bilinmiyordu. Şu anda tiyatroya inanılmaz bir rağbet var. Afyonkarahisar\'da inanılmaz bir tiyatro seyircisi oluştu. Bu, tiyatro gruplarının oluşmasından ve devlet tiyatrolarının sıklıkla gelmesinden anlaşılıyor. Afyonkarahisar\'da nerede bir tiyatro yapılıyorsa, salon tıka basa dolu oluyor\" diye konuştu. \'TİYATRO SEVGİSİ ÖMÜR BOYU SÜRER\' Gönüllü oyunculardan serbest muhasebeci ve mali müşavir Zafer Seçme, sahnede olmaktan büyük mutluluk duyduğunu anlattı. 12 yıldır Afyonkarahisar Belediyesi Şehir Tiyatrosu\'nda gönüllü oyuncu olarak yer aldığını söyleyen Seçme, \"Gönüllü tiyatrocu olarak tiyatro sahnelerinde olmaktan çok mutluyum. Günün stresini attığımız güzel bir ortam. Tiyatro sahnesinin tozunu alan kişi, tiyatroya daha çok bağlanır ve içerisinden çıkmaz. Tiyatro sevgisi ömür boyu sürer\" şeklinde konuştu. \'BÜYÜK MUTLULUK DUYUYORUM\' Gündüzleri kadın kuaförü olarak kendi işyerinde çalışan Metin Kayacan da tiyatronun bir gönül işi olduğunu ve gönül verilmeden başarı sağlanamayacağını vurguladı. Kuaförlüğün yanı sıra uzun yıllardır tiyatroda görev aldığını belirten Kayacan, \"Tiyatroya gönül veren ve yapmanın sevincini yaşayan birisiyim. Belediye Şehir Tiyatrosu gönüllü oyuncusu olarak birçok oyunda yer aldım. Tiyatro yapmayı istiyordum ve yapıyorum. İçimizde varmış. Burada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum\" dedi.