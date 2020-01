(Görüntülü Haber) Gönüllü Hizmet Vakfı İnal Aydınoğlu Ortaokulu açılışı yapıldı

Mustafa KANLI-GAZİANTEP,(DHA) GAZİANTEP\'te, 35 derslikli 651 öğrenci ve 28 öğretmenin görev yaptığı Gönüllü Hizmet Vakfı İnal Aydınoğlu Ortaokulu\'nun açılışı yapıldı. Fıstıklı Mahallesinde bulunan Gönüllü Hizmet Vakfı İnal Aydınoğlu Ortaokulu\'nun açılışına; Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Durdu Yetkinşekerci, Şehitkamil Kaymakamı Ali Dursun ile öğrenciler katıldı. Törende konuşan Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, Gaziantep\'in üreten bir sanayi şehri olduğunu belirterek, şöyle dedi: \"Gaziantepli olan ve şehir dışında yaşayan birçok hemşerimiz var. Gaziantep her zaman üretim yapan bir sanayi şehri, çalışmayı seven bir kent. Gazi şehrimizde yaşayan ya da yaşayamayan, bulunduğu yerde farkındalığını gerçekten ispatlamış 2 milyon nüfuslu bir şehiriz. Başkent Ankara\'nın ihracatından daha fazla ihracat yapmayı başarmış bir şehiriz. Bir diğer nokta farklı vilayette, gurbetlik yaşayan kardeşlerimiz para kazanmış, hayır kazanacağı zaman kendi şehrini tercih ediyor. Bu da övünülmesi ve takdir edilmesi gereken bir davranış olduğunu düşünüyorum. Değerli dostlar, artık yeni nesil okullar yapıyoruz. Önümüzdeki yıldan hepsi tamamlanacak. Bu yeni nesil okullar, rakam olarak daha pahalı ve zamanımızı alıyor. Şu an elimizde 212 tane takip ettiğimiz, yaptırdığımız okul inşaatlarımız var. Bu şekilde bizim şehrimizde 15?e yakın hayırsever, isimlerini böyle güzel eğitim mabetlerine yazdırdılar. Huzurlarınızda hepsine teşekkür ederim\" dedi. Gönüllü Hizmet Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı İnal Aydınoğlu, 58 yıldır İstanbul\'da olduğunu ve Gaziantep\'te yaşanların çok şanslı olduklarını dile getirerek, \"Önce İstanbul\'daki Gazianteplileri bir araya toplamaya çalıştım. Ondan sonra bütün Türkiye\'deki Gazianteplileri bir araya toplamaya çalışıp Gaziantepliler Federasyonunu kurduk. Gaziantepli olabilmek, Gaziantep\'e hizmet edebilmek, Gaziantep için çalışabilmek çok güzel\" diye konuştu. Daha sonra okulun açılışı yapıldı, Vali Yerlikaya, Aydınoğlu ve Evren Ahmet Övücü\'ye teşekkür belgesi ve plaket verdi.