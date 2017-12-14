(Görüntülü Haber) Gönüller Mevlana sevgisiyle coştu

ADANA,(DHA)İSLAM dininin evrensel değerlerini tüm dünyaya duyuran, öğretileriyle insanlığa ışık tutan Mutasavvıf Mevlana Celaleddin-i Rumi, vefatının 744\'üncü yılında Adana\'da anıldı. Adana Büyükşehir Belediyesi\'nin düzenlediği Şeb-i Arus 744. Vuslat Yıldönümü Programı\'nda tasavvuf müziği dinletisi, semazen ve kum sanatını gösterilerini hayranlıkla izleyen Adanalılar, şiir ve naatlarıyla İslam Peygamberi Hz. Muhammed\'i ve Mevlana\'yı anlatan Dursun Ali Erzincanlı\'yı huşu içinde dinledi. MANEVİYAT YAĞMURU ARINDIRDI Adana Büyükşehir Belediye Tiyatro Salonu\'ndaki Şeb-i Arus 744. Vuslat Yıldönümü Programı\'na Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ramazan Akyürek, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Mete Şahin, belediye bürokratları ve vatandaşlar katıldı. Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda tasavvuf müziği dinletisi, ilahiler ve semazen gösterileri salonu dolduran davetlileri maneviyat yağmuruyla arındırdı. Kum Sanatı Ustası Veysel Çelikdemir, Mevlana temalı tasvirleriyle izleyenleri hayran bıraktı. DUYGU DOLU DAKİKALAR, Daha sonra sahne alan Şair Dursun Ali Erzincanlı, şiir ve naatlarıyla, İslam Peygamberi Hz. Muhammed\'i ve Mevlana\'yı anlattı. Gönüllerin sevgilisi Hz. Muhammed?i anlatan şiirleri etkileyici ses tonuyla okuyan Dursun Ali Erzincanlı, duygu dolu dakikalar yaşattı. 15 Temmuz Kahramanı Şehit Ömer Halisdemir ve Saraçhane şehidi Tolga Ecebalın\'ın vatan ve bayrak sevgisini de dile getiren Dursun Ali Erzincanlı, \'30 Kuş\' şiiriyle izleyenleri gözyaşlarına boğdu. MEVLANA\'NIN IŞIĞI İNSANLIĞI AYDINLATIYOR Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ramazan Akyürek, Şeb-i Arus 744. Vuslat Yıldönümü Programı\'nda emeği geçen sanatçılara teşekkür plaketi ve çiçek takdim etti. Ramazan Akyürek, vefatının 744\'üncü yıldönümünde Mevlana Celaleddin-i Rumi\'nin manevi derinliğini bir kez daha hissettiklerini, insanlığın mutluluğu, toplumların huzur ve barışını amaçlayan felsefesini daha iyi anladıklarını belirtti. Akyürek, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü\'nün kent kültürünün gelişmesi adına gerçekleştirdiği etkinlikler arasında Şeb-i Arus Vuslat Yıldönümü programlarının ayrı bir önem taşıdığını vurgulayıp, Allah sevgisiyle yoğrulan, kendini İslam?a adamış Mevlana\'nın ışığıyla aydınlanan yolda ilerlemeye, öğretilerini özümsemeye devam edeceklerini dile getirdi.