T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Gönüller Mevlana sevgisiyle coştu

ADANA,(DHA)İSLAM dininin evrensel değerlerini tüm dünyaya duyuran, öğretileriyle insanlığa ışık tutan Mutasavvıf Mevlana Celaleddin-i Rumi, vefatının 744'üncü yılında Adana'da anıldı

14 Aralık 2017 19:50

ADANA,(DHA)İSLAM dininin evrensel değerlerini tüm dünyaya duyuran, öğretileriyle insanlığa ışık tutan Mutasavvıf Mevlana Celaleddin-i Rumi, vefatının 744\'üncü yılında Adana\'da anıldı. Adana Büyükşehir Belediyesi\'nin düzenlediği Şeb-i Arus 744. Vuslat Yıldönümü Programı\'nda tasavvuf müziği dinletisi, semazen ve kum sanatını gösterilerini hayranlıkla izleyen Adanalılar, şiir ve naatlarıyla İslam Peygamberi Hz. Muhammed\'i ve Mevlana\'yı anlatan Dursun Ali Erzincanlı\'yı huşu içinde dinledi. MANEVİYAT YAĞMURU ARINDIRDI Adana Büyükşehir Belediye Tiyatro Salonu\'ndaki Şeb-i Arus 744. Vuslat Yıldönümü Programı\'na Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ramazan Akyürek, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Mete Şahin, belediye bürokratları ve vatandaşlar katıldı. Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda tasavvuf müziği dinletisi, ilahiler ve semazen gösterileri salonu dolduran davetlileri maneviyat yağmuruyla arındırdı. Kum Sanatı Ustası Veysel Çelikdemir, Mevlana temalı tasvirleriyle izleyenleri hayran bıraktı. DUYGU DOLU DAKİKALAR, Daha sonra sahne alan Şair Dursun Ali Erzincanlı, şiir ve naatlarıyla, İslam Peygamberi Hz. Muhammed\'i ve Mevlana\'yı anlattı. Gönüllerin sevgilisi Hz. Muhammed?i anlatan şiirleri etkileyici ses tonuyla okuyan Dursun Ali Erzincanlı, duygu dolu dakikalar yaşattı. 15 Temmuz Kahramanı Şehit Ömer Halisdemir ve Saraçhane şehidi Tolga Ecebalın\'ın vatan ve bayrak sevgisini de dile getiren Dursun Ali Erzincanlı, \'30 Kuş\' şiiriyle izleyenleri gözyaşlarına boğdu. MEVLANA\'NIN IŞIĞI İNSANLIĞI AYDINLATIYOR Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ramazan Akyürek, Şeb-i Arus 744. Vuslat Yıldönümü Programı\'nda emeği geçen sanatçılara teşekkür plaketi ve çiçek takdim etti. Ramazan Akyürek, vefatının 744\'üncü yıldönümünde Mevlana Celaleddin-i Rumi\'nin manevi derinliğini bir kez daha hissettiklerini, insanlığın mutluluğu, toplumların huzur ve barışını amaçlayan felsefesini daha iyi anladıklarını belirtti. Akyürek, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü\'nün kent kültürünün gelişmesi adına gerçekleştirdiği etkinlikler arasında Şeb-i Arus Vuslat Yıldönümü programlarının ayrı bir önem taşıdığını vurgulayıp, Allah sevgisiyle yoğrulan, kendini İslam?a adamış Mevlana\'nın ışığıyla aydınlanan yolda ilerlemeye, öğretilerini özümsemeye devam edeceklerini dile getirdi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ADANADHAİSLAMMutasavvıf Mevlana Celaleddini RumiAdanaAdana Büyükşehir BelediyesiArusVuslat Yıldönümü ProgramıAdanalılarPeygamberi Hz MuhammedMevlanaDursun Ali ErzincanlıMANEVİYAT YAĞMURU ARINDIRDI Adana Büyükşehir

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24